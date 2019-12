Test de competenta pentru Guvernul Orban: Ingropata in procese de fratii Micula, Romania risca inchiderea spatiului aerian. Situatia este critica

Regia Autonoma Romantsa a fost infiintata in 1991 si functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Scopul ei este sa ofere servicii de trafic aerian, de la dirijarea zborurilor pana la o serie de alte servicii suport pentru companiile aeriene si piloti (informari meteo, comunicatii in spatiul aerian, cautare si salvare etc.).Toate aceste servicii sunt necesare pentru ca traficul aerian se desfasoara dupa reguli stricte. Exista culoare si orare de zbor, astfel incat avioanele sa poata circula la distante sigure unele de altele si in conditii meteo care sa nu puna in pericol viata pasagerilor si a echipajului.Pentru serviciile oferite, Romatsa primeste bani din partea companiilor sau institutiilor carora le dirijeaza aeronavele. Sau cel putin ar trebui sa primeasca.In realitate, insa, Regia n-a mai incasat niciun ban de aproape 4 luni, a explicat pentru Ziare.com Gabriel Tudorache, presedintele sindicatului din Romatsa. Motivul: o poprire pusa pe conturile societatii in favorea fratilor Micula si a unor societati ale acestora.Cum au ajuns fratii Micula sa blocheze conturile Romatsa. Decizia s-a luat la Bruxelles"Companiile aeriene nu fac platile pentru servicii direct catre Romatsa, ci catre Eurocontrol (organism european de dirijare a traficului, la care tara noastra a aderat inca din 1996). Eurocontrol distribuie banii. In cazul nostru, incepand din 16 august, Eurocotrol nu ne-a mai virat banii. Nu i-a virat nici fratilor Micula, ci i-a depozitat intr-un cont separat, la care niciunii nu avem acces", a explicat Gabriel Tudorache.Intrebarea este: cum de au ajuns fratii Micula sa blocheze conturile Romatsa? Povestea e destul de lunga si de incalcita.In linii mari, din cauza ca, odata cu aderarea la UE, statul roman a renuntat la o schema de sprijin de care cei doi ar fi trebuit sa beneficieze. In consecinta, considerandu-se nedreptatiti si dorind sa isi primeasca banii, Ioan si Viorel Micula au actionat Romania in judecata la mai multe tribunale din stra ...citeste mai departe despre " Test de competenta pentru Guvernul Orban: Ingropata in procese de fratii Micula, Romania risca inchiderea spatiului aerian. Situatia este critica " pe Ziare.com