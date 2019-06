Toate trenurile spre Sofia, Salonic si Istanbul ocolesc prin Videle, din cauza ca autoritatile nu sunt in stare, de 14 ani, sa repare un pod

Potrivit CFR Calatori, trenurile estivale vor circula din Gara de Nord spre Sofia (in Bulgaria), Salonic (in Grecia) si Halkali (in apropiere de Istanbul, in Turcia), in perioada 7 iunie - 7 octombrie 2019.Detaliile complete privind aceste curse feroviare sunt afisate pe site-ul companiei. Si tot acolo puteti vedea clar prin ce gari urmeaza sa treaca fiecare dintre aceste trenuri.Din pacate, dupa cum orice calator poate observa, in loc sa parcurga doar circa 60 de kilometri din Capitala pana la Giurgiu, toate garniturile vor ocoli inca aproape 60 de kilometri pe la vest, prin gara din Videle. La fel au facut trenurile in anii precedenti si cel mai probabil, pe acelasi traseul vor continua sa circula nu doar in 2019, ci si din 2020 incolo.Ruta Bucuresti - Halkali (in apropiere de Istanbul) trece si in acest an prin Videle. Sursa foto: Captura CFR Calatori.roMotivul: pentru ca ruta Bucuresti-Giurgiu sa redevina functionala - iar ocolul prin Videle sa nu mai fie necesar - CFR SA ar trebui sa repare podul de la Gradistea. Si, desi sustine ca intentioneaza sa o faca, in ultimii 14 ani compania n-a reusit nici macar sa inceapa lucrarile.In imagine, cu rosu: ruta Bucuresti-Giurgiu care trece peste podul de la Gradistea si care masoara cam 60 km. Cu albastru, ruta Bucuresti-Giurgiu-Videle, ocolita si de aproape doua ori mai lunga.De fapt, podul feroviar despre care vorbim este unul de exceptie. A fost construit de societatea britanica John Trevor-Barkley si dat in folosinta, odata cu intreaga cale ferata Bucuresti-Giurgiu, in 1869. De la acel moment, a rezistat fara probleme pana in 2005, cand a cedat din cauza indundatiilor. Chiar si in acea situatie limita, podul ar fi putut face fata, daca n-ar f fost subrezit intentionat, relata la acel moment parte din presa.Oricum, indiferent cine a fost de vina pentru avarierea podului, CFR SA a avut timp din belsug sa-l repare. Anii au trecut, insa, fara ca societatea cu capital de stat sa rezolve problema.Abia in 2017, Compania Nationala de Cai Ferate (CNCF) a semnat un contract cu ...citeste mai departe despre " Toate trenurile spre Sofia, Salonic si Istanbul ocolesc prin Videle, din cauza ca autoritatile nu sunt in stare, de 14 ani, sa repare un pod " pe Ziare.com