Tot mai multi soferi folosesc Autostrada Urbana, aglomerand estul Capitalei. Cine si cum ar trebui sa fluidizeze traficul?

Asa cum Ziare.com v-a informat deja, Autostrada Urbana, lunga de 6,5 kilometri, a fost deschisa traficului cu mare intarziere, pe 14 decembrie. In primele zile de dupa inaugurare, soseaua de mare viteza a ramas aproape pustie. Pe masura ce zilele au trecut, insa, tot mai multi bucuresteni au observat ca folosind-o reusesc sa economisesca timp pretios.Asa se face ca, in doar o luna, numarul autoturismelor care circula zilnic pe A3 a crescut de mai bine de doua ori, ajungand de la circa 5.000, la jumatatea lui decembrie, la aproape 12.000, in acest moment, potrivit purtatorului de cuvant al Companiei de Drumuri, Alin Serbanescu.Chiar si asa, pe Autostrada Urbana se circula, inca, in conditii bune. In schimb, pe strazile din estul Bucurestiului - pe care ajung masinile dupa ce parasesc autostrada - se merge deja bara la bara, mai ales la orele de varf. Iar numarul soferilor care circula prin zona ar putea continua sa creasca, in perioada urmatoare, aglomerand si mai mult strazile.Cine si ce ar trebui sa faca, astfel incat sa nu ajungem sa pierdem si mai mult timp in trafic, in zona?Solutii exista cu siguranta, doar ca aplicarea lor ar presupune ca mai multe institutii sa se preocupe de situatia din zona, a explicat Alin Serbanescu pentru Ziare.com."Pe termen scurt, traficul se va echilibra in baza unui principiu similar cu cel al vaselor comunicante. Cu alte cuvinte, in cazul in care vor vedea ca e aglomeratie pe autostrada si pe strazile din jur, soferii vor alege rute alternative.Pe termen mediu, insa, se pun niste probleme, aici. Spre exemplu, largirea soselei Fabrica de Glucoza (de care se ocupa Primaria Capitalei si care ar fi trebuit facuta cu ani in urma - n.red.) va fluidiza traficul in zona. Afland, insa, ca se circula mai bine, tot mai multi soferi vor alege aceasta ruta. Si iarasi se va aglomera.Cum poate ajuta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)? Treaba noastra este sa modernizam Centura Capitalei si sa construim Autostrada A0, orbitala, in jurul Bucurestiului (paralele cu Centura -n.red.).Aceste doua drumuri - care, in mod normal, ar trebui sa fie gata in urmatorii 5 ani - vor ajuta la devierea traficulu