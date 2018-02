Transgaz a castigat concursul pentru privatizarea companiei de gaze din R. Moldova

"Republica Moldova si-a majorat exporturile pe piata europeana, dar schimburile comerciale cele mai inalte sunt cu Romania.Am salutat venirea pe piata din Republica Moldova a Bancii Transilvania si deschiderea la Chisinau a reprezentantei companiei de transport de gaze naturale Transgaz si decizia de a participa la concursul investitional de privatizare a intreprinderii de stat Vestmoldtransgaz.Cu aceasta ocazie as dori sa anunt ca ziua de ieri, 26 februarie, comisia pentru desfasurarea concursurilor de privatizare a anuntat rezultatul concursurilor, unde EuroTransgaz, in care asociat unic este Transgaz SA Romania, a devenit castigatorul acestei competitii.Prin intermediul acestui exercitiu trebuie sa recunoastem ca TransGaz Romania, si, daca vreti, statul roman, pana la urma, si-a confirmat bunele si serioasele intentii de a contribui la cresterea securitatii energetice a statului nostru", a afirmat Pavel Filip, premierul Republicii Moldova, la conferinta comuna cu premierul Viorica Dancila."Investitia ne va ajuta sa diversificam sursele de import a gazelor naturale. Vor avea de castigat nu doar investitorul, dar si cetatenii Republicii Moldova", a mai spus premierul Rep. Moldova.Filiala Transgaz din Moldova, Eurotransgaz SRL, a depus, la finalul lunii decembrie 2017, cererea de participare la privatizarea a intreprinderii de stat Vestmoldtransgaz. Acesta este operatorul sistemului de transport de gaze naturale din Republica Moldova.Compania Vestmoldtransgaz a fost scoasa la privatizare de Guvernul Rep. Moldova, la un pret de 180 milioane lei moldovenesti (circa 8,8 milioane euro), cu conditia investirii a 93 de milioane de euro in urmatorii doi ani, anunta Radio Chisinau.Autoritatile de la Chisinau si cele de la Bucuresti au declarat anterior ca extinderea gazoductului de la Ungheni pana la Chisinau ar putea fi finalizata pana la sfarsitul anului 2018.Citeste si:PMP cere comisie de ancheta pentru Transgaz: Mai avem resurse pentru 10 ani. Cum cedam gazul romanesc din Marea Neagra?Comedia gazelor s-a jucat, de fapt, la Transgaz. Cine a jucat pentru Transgaz? ...citeste mai departe despre " Transgaz a castigat concursul pentru privatizarea companiei de gaze din R. Moldova " pe Ziare.com