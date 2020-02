Transgaz anunta ca sistemul national de transport al gazelor e in stare de prealerta

Astfel, la ora 7:00, indicatorul Line Pack, care reprezinta volumul efectiv de gaze naturale aflat la un moment dat in sistemul de conducte de transport gaze naturale al Transgaz, avea o valoare de 54,1 milioane de metri cubi.Compania explica faptul ca starea optima a SNT este atinsa atunci cand valoarea Line Pack este intre 49 si 51 de milioane de metri cubi, iar starea normala este intre 42 si 49 de milioane de metri cubi si intre 51 si 53 milioane de metri cubi.Starea de prealerta este considerata intre 36 - 42 milioane de metri cubi si intre 53 - 55 de milioane de metri cubi, aici incadrandu-se situatia de vineri dimineata.Sistemul intra in stare de alerta cand Line Pack este mai mic de 36 de milioane de metri cubi sau mai mare de 55 de milioane de metri cubi.Totodata, vineri la ora 9:00, consumul de gaze era de 55,4 de milioane de metri cubi pe zi, din care 25,5 milioane de metri cubi din productia interna prin SNT, 19,9 milioane de metri cubi extrase din depozite.Totodata, importurile ajungeau la 10 milioane de metri cubi, adica 18% din consum.Citeste si:Ministrul Economiei spune ca gazele nu se vor scumpi: Cred intr-o scadere a pretului ...citeste mai departe despre " Transgaz anunta ca sistemul national de transport al gazelor e in stare de prealerta " pe Ziare.com