Transgaz obtine o finantare de 50 de milioane de euro pentru o noua conducta

Tranzactia este sustinuta de Fondul European pentru Investitii Strategice (EFSI), pilonul financiar al Planului de investitii pentru Europa, cunoscut drept "Planul Juncker"."Imprumutul securizat de Transgaz va contribui la diversificarea aprovizionarii cu gaze naturale in Europa, permitand valorificarea resurselor de gaze off-shore. Noua conducta va lega resursele de gaze naturale ale Romaniei de la tarmul Marii Negre atat cu reteaua nationala de transport de gaz, cat si cu coridorul BRUA.Este vorba despre un proiect ce implica construirea unei noi conducte de transport cu o lungime de 308 km, impreuna cu infrastructura necesara la sol. Este un angajament ferm in ceea ce priveste securitatea energetica a Romaniei si o dovada a capacitatii Romaniei de a dezvolta si implementa proiecte strategice, cu impact pozitiv asupra intregii Uniuni Europene", a declarat ministrul Economiei, Niculae Badalau.Potrivit unui comunicat de presa al Bancii Europene de Investitii, vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, a afirmat ca acest proiect, sustinut de Planul Juncker, este semnificativ din mai multe motive: va facilita utilizarea resurselor de gaze naturale recent identificate in Marea Neagra, situate in Uniunea Europeana, consolideaza legaturile cu reteaua de transport de gaze din Europa de Vest si, prin urmare, contribuie la diversificarea aprovizionarii cu gaze, iar in plus va consolida competitivitatea in sectorul gazelor cu impact pozitiv asupra cetatenilor si economiei UE."Salut acest nou proiect sustinut de Planul de investitii pentru Europa, deoarece va contribui la sporirea securitatii energetice si a diversificarii in regiune, deja caracterizata de o vulnerabilitate severa fata de aprovizionarea cu gaze naturale.Este o alta caramida in constructia Uniunii noastre Energetice, ceea ce face ca energia in UE sa fie mai sigura, mai accesibila si mai sustenabila. De asemenea, este o veste buna pentru consumatorii care vor vedea in cele din urma ca facturile pe gaz scadea", a sustinut vicepresedintele Comisiei Europene, responsabil pen