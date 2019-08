Trump amana suprataxarea importurilor din China. Ce asteapta in schimb

Administratia americana va aplica in continuare tarife de 10% pentru majoritatea importurilor de 300 de miliarde de dolari, publicand o lista de 122 de pagini cu produse care vor fi penalizate de la 1 septembrie, intre care smartwatch-uri.Masura Biroului Reprezentantului pentru Comert al Statelor Unite a fost publicata la numai cateva minute dupa ce Ministerul Comertului din China a anuntat ca premierul Liu He a discutat la telefon cu oficiali americani din domeniul comertului.Amanarea tarifelor care ar fi urmat sa intre in vigoare la inceputul lunii septembrie ofera o anumita usurare pentru retaileri. Desi majoritarea magazinelor si-au facut stocuri de marfuri pentru Sarbatori, unii ar fi suportat tarifele noi la sfarsitul sezonului de cumparaturi."Facem acest lucru pentru sezonul Craciunului, pentru eventualitatea in care tarifele ar fi avut impact asupra cumparatorilor americani", a declarat Trump reporterilor, in timp ce se pregatea sa plece din New Jersey la un eveniment din Pittsburgh.Decizia a venit la mai putin de doua saptamani dupa ce Trump a anuntat pe 1 august ca va impune tarife de 10% pentru importuri din China in valoare de 300 de miliarde de dolari, acuzand ca Beijingul nu si-a respectat promisiunea sa cumpere mai multe produse agricole americane.De la anuntarea noilor tarife, pe 1 august, indicele bursier american S&P a scazut cu peste 4%. Marti, investitorii in actiuni ale companiilor de tehnologie au salutat exceptiile, iar indicele S&P a avansat cu 3,1%, titlurile Apple cu peste 5%, iar indicele Dow Jones Industrial Average cu peste 500 de puncte.Exceptiile, combinate cu reluarea discutiilor cu China, sugereaza ca Trump ar putea dori un compromis.Semn ca administratia asteapta ceva in schimb, Trump a scris marti pe Twitter : "Ca de obicei, China a spus ca va cumpara o cantitate mare de la fermierii nostri extraordinari. Pana acum nu a facut acest lucru. Poate de data asta va fi diferit".Intre alte produse pentru care vor fi amanate tarifele pana la 15 decembrie se afla computere, console de jocuri video, unele jucarii, monitoare pentru computere si unele modele de incaltaminte si haine, a anuntat Biroul Reprezentantului pentru Comert al Statelor Unite. ...citeste mai departe despre " Trump amana suprataxarea importurilor din China. Ce asteapta in schimb " pe Ziare.com