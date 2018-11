Trump ameninta General Motors cu represalii, dupa ce compania a anuntat disponibilizari in SUA

"Statele Unite au salvat General Motors si asta este multumirea pe care o primim! Ne gandim acum sa taiem toate subventiile acordate General Motors...inclusiv pentru automobilele electrice", a scris Trump pe Twitter Presedintele a facut din locurile de munca din industria auto o prioritate a primilor sai doi ani de mandat si a atacat deseori producatorii auto, pe Twitter, pentru ca nu fac destul pentru cresterea numarului de locuri de munca.Vehiculele electrice ale GM sunt eligibile pentru un credit fiscal de 7.500 de dolari, potrivit legislatiei federale, dar nu este clar cum ar putea administratia Trump sa restrictioneze creditele respective, sau daca Trump are in vedere si alte subventii.Actiunile GM au scazut in urma afirmatiilor lui Trump, inregistrand un declin de 2,6% la sfarsitul tranzactiilor, potrivit Reuters.Grupul GM a afirmat intr-un comunicat ca "este dedicat mentinerii unei productii puternice" in Statele Unite, dupa ce a investit 22 de miliarde de dolari in SUA, incepand din 2009, si ca va crea locuri de munca pe segmentul vehiculelor electrice si autonome.Restructurarea fortei de munca "va pozitiona compania pentru un succes pe termen lung si mentinerea si dezvoltarea locurilor de munca americane", a aratat GM, adaugand ca multi dintre muncitorii de la fabricile afectate vor putea sa se transfere la alte fabrici ale GM.Directorul general al GM, Mary Barra, a vorbit cu Trump weekendul trecut, pentru a discuta despre restructurare, si a fost luni la Casa Alba pentru a se intalni cu consilierul economic Larry Kudlow.Kudlow a declarat marti ca administratia a ajutat GM cu standarde pentru eficienta carburantilor si alte reglementari."Am facut asta pentru a va ajuta si cred ca dezamagirea sa (a presedintelui - n.red.) este ca pare ca i-ar fi intors spatele", a spus Kudlow.Trump a mai criticat GM pentru ca nu inchide fabrici din Mexic sau China.Very disappointed with General Motors and their CEO, Mary Barra, for closing plants in Ohio, Michigan and Maryland. Nothing being closed in Mexico & China. The U.S. saved General Motors, and this is the THANKS we get! We are now looking at cutting all @GM subsidies, including....- Donald J. T ...citeste mai departe despre " Trump ameninta General Motors cu represalii, dupa ce compania a anuntat disponibilizari in SUA " pe Ziare.com