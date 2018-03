Trump anunta tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu. Bursa se prabuseste de teama unui razboi comercial cu China

La o intalnire organizata la Casa Alba cu oficiali din industria SUA, Trump a promis ca va reconstrui industria americana a aluminiului si a otelului, afirmand ca in ultimele decenii aceasta a fost tratata incorect de alte state.Decizia va spori probabil tensiunile cu China, intr-un moment in care un important consilier economic chinez, Lui He, este la Washington pentru discutii pe teme legate de comert, informeaza Agerpres.Joi dimineata, Trump a scris pe Twitter ca industria americana a aluminiului si a otelului trebuie sa fie protejata de practicile comerciale incorecte. Dupa acest anunt, actiunile AK Steel Holding au urcat cu 2,8%, ale US Steel Corp cu 2,3% si ale Nucor cu 1%.Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2018Bursa din SUA se prabuseste dupa anuntul lui TrumpBursa de pe Wall Street se prabuseste iar, fiind ingrijorata de un razboi comercial cu China, informeaza CNN.Indicele Dow Jones a scazut cu mai mult de 500 de puncte dupa anuntul lui Trump. Totodata, Nasdaq si S&P 500 au scazut cu aproximativ 1,5%.Preocuparile privind un razboi comercial cu China vin intr-o perioada deja subreda a Bursei de pe Wall Street. S&P 500 si Dow au scazut cu aproximativ 4% in luna februarie, cea mai puternica scadere din ultimii doi ani.Tarifele impuse la importurile de aluminiu si otel vor proteja industria tarii, a anuntat administratia SUA, dar criticii spun ca vor spori costurile pentru industrie si nu vor avea ca efect majorarea numarului de locuri de munca.Desi SUA importa din China doar 2% din otel, productia masiva de otel din statul asiatic a dus la scaderea preturilor.La randul sau, China a indicat ca ar putea raspunde masurilor SUA privind otelul introducand tarife la importurile de produse agricole din State. De exemplu, Statele Unite sunt cel mai mare furnizor de boabe de soia. In prezent, China este cel mai mare producator de aluminiu si otel din lume.Citeste si:Bursa de la New York s-a prabusit si impactul se resimte in toata lumea. Cum s-a ajuns la cea mai infricosa ...citeste mai departe despre " Trump anunta tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu. Bursa se prabuseste de teama unui razboi comercial cu China " pe Ziare.com