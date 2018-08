"Multi posesori de motociclete Harley Davidson planuiesc sa boicoteze compania daca productia se va muta in strainatate. Minunat!Majoritatea celorlalte companii vin in directia noastra, inclusiv competitorii Harley. O miscare foarte proasta! SUA vor fi in curand la acelasi nivel, chiar mai bine", a afirmat Trump pe Twitter.Comentariile lui Trump vin dupa ce presedintele a primit membrii "Bikers for Trump", o grupare de motociclisti care il sustine pe Trump, la clubul sau de golf din Bedminister, New Jersey, in weekend, scrie CNN.Tensiunile dintre Trump si Harley-Davidson au inceput cand Trump a impus taxe pentru importurile de otel si aluminiu pentru a incerca sa sustina productia interna.Uniunea Europeana a raspuns prin a promite sa creasca taxele pentru mai multe bunuri importate din SUA, inclusiv pentru motocicletele Harley.Harley a comunicat ca poate pierde pana la 100 de milioane de dolari pe an si a promis ca isi va muta o parte din productie in afara SUA pentru a evita taxele impuse de UE. ...citeste mai departe despre " Trump incurajeaza boicotul in cazul Harley-Davidson " pe Ziare.com