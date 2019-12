Trump reimpune tarife la importurile de otel si aluminiu din Brazilia si Argentina, socand cele doua tari

Trump a facut anuntul pe Twitter , ceea ce i-a facut pe oficialii celor doua tari sa ceara explicatii din partea Washingtonului, transmite Reuters. Presedintele a afirmat ca Brazilia si Argentina "prezideaza asupra unei deprecieri masive a monedelor lor".Cele doua tari au incercat in mod activ sa intareasca realul si pesoul in raport cu dolarul, dar monedele s-au depreciat partial din cauza razboiului comercial dintre SUA si China, potrivit analistilor.Trump, care nu a oferit detalii legate de noul sau plan, a spus ca slabiciunea monedelor Brazilei si Argentinei ii afecteaza pe fermierii americani, care sunt o categorie de populatie importanta pentru el, inaintea alegerilor din noiembrie 2020.Razboiul comercial dintre SUA si China a facut ca produsele agricole americane sa fie mai putin competitive comparativ cu cele din Brazilia si Argentina."Voi reintroduce imediat tarifele pentru otelul si aluminiul livrat in SUA din cele doua tari", a scris Trump.Reprezentantii Departamentului de Stat si ai Biroului Reprezentantului pentru Comert nu au raspuns imediat solicitarii de comentarii.Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, un sustinator deschis al lui Trump, care a promovat legaturi mai stranse cu SUA, a afirmat intr-un interviu acordat la un post radio local ca il va suna pe omologul sau american si ca este increzator ca acesta ii va asculta ingrijorarile.Guvernul brazilian a anuntat ca se afla deja in discutii cu Washingtonul.Ministrul pentru Productie din Argentina, Dante Sica, a spus ca anuntul lui Trump este "neasteptat" si ca incearca sa discute cu oficiali americani. In plus, Ministerul de Externe din Argentina a anuntat ca va incepe negocieri cu Departamentul de Stat.In acest an, Argentina a exportat in SUA otel si aluminiu in valoare de circa 700 de milioane de dolari, a spus Sica.Actiunile producatorilor americani de otel din SUA au crescut luni, in urma anuntului lui Trump. Titlurile United States Steel au urcat cu 3%, iar AK Steel Holding cu 5,8%.Titlurile producatorilor brazilieni au scazut initial, dar apoi au recuperat din pierderi.Actiunile Ternium Argentina au scazut cu 5,5% dupa tweet-ul lui Trump, fiind, potrivit JP Morgan , cel mai exp ...citeste mai departe despre " Trump reimpune tarife la importurile de otel si aluminiu din Brazilia si Argentina, socand cele doua tari " pe Ziare.com