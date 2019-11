La un eveniment in Biroul Oval, pentru semnarea unui ordin executiv referitor la violenta impotriva femeilor native americane, Trump a fost intrebat de un reporter daca are un mesaj pentru poporul din Hong Kong dupa alegerile locale din oras, in care partidele pro-democratie au obtinut o victorie rasunatoare, relateaza Reuters."Suntem alaturi de ei. Am o relatie foarte buna, dupa cum stiti, cu presedintele Xi. Facem ultimele eforturi pentru un acord foarte important, cred ca se poate afirma ca va fi unul dintre cele mai importante acorduri comerciale care au avut loc vreodata. Lucrurile merg foarte bine, dar in acelasi timp dorim sa vedem ca lucrurile merg bine in Hong Kong"."Si cred ca va fi. Cred ca presedintele Xo poate face ca acest lucru sa se intample. Il cunosc si stiu ca va dori ca acest lucru sa se intample", a spus Trump.Trump nu a fost intrebat in mod specific despre legislatia din Congres pentru sprijinirea protestatarilor din Hong Kong, care a ajuns la el pentru promulgare dupa ce a fost adoptata de Senat si de Camera Reprezentantilor, saptamana trecuta.Legislatia a nemultumit mult Beijing-ul, iar Trump a fost evaziv daca o va promulga sau o va respinge prin veto, in timp ce incearca sa incheie un acord cu China pentru a pune capat razboiului comercial din ultimele 16 luni. ...citeste mai departe despre " Trump spune ca SUA sunt aproape de un acord comercial cu China, dar sustin protestatarii din Hong Kong " pe Ziare.com