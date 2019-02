UE poate finanta constructia Autostrazii Unirii, dar Romania n-a cerut niciun ban

Inca din luna noimebrie 2018, Parlamentul Romaniei a adoptat o lege prin intermediul careia obliga statul sa construiasca o autostrada de 310 kilometri numita A8 sau "a Unirii". Aceasta - promisa deja de 10 ani de autoritati - urma sa lege Targu Mures de Iasi si sa ajunga pana in localitatea Ungheni de la granita cu Republica Moldova.Dupa doar o luna, insa, fostul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca - in ciuda legii de curand adoptate - n-ar fi exclus ca in locul Autostrazii Targu Muresi-Iasi-Ungheni statul sa construiasca o alta, care sa lege Brasovul de Bacau.Nici pana astazi statul n-a decis ce sosea sa construiasca pentru a lega Moldova de Ardeal.Asa cum Ziare.com v-a informat deja, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitatie pentru a alege societatea care sa revizuisca studiului de fezabilitate pentru Autostrada A8. In acest scop, CNAIR a alocat 6 milioane de lei (din care 4 provin din credite de angajament).Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Alin Serbanescu, suma ar fi arhisuficienta pentru realizarea revizuirii, care ar urma sa arate daca drumul merita sau nu construit.Inca de la inceput, Asociatia Pro Infrastructura (API) a atras atentia asupra faptului ca suma oferita de CNAIR pentru revizuire este infima. Motivul: inca din anii precedenti, o lucrare similara a fost scoasa la licitatie pe o suma de 3 ori mai mare. Iar asta inseamna ca exista riscul ca revizuirea sa nu duca treaba la bun sfarsit sau sa o faca de mantuiala, mai transmitea API.Recent, deputatul USR Iulian Bulai a descoperit ca - daca statului i-ar fi pasat intr-adevar de constructia Autostrazii Unirii - ar fi putut sa primeasca de la UE banii necesari nu doar pentru lucrari, ci si pentru documentatie.Din pacate, potrivit unui raspuns dat de comisarul european Corina Cretu la solicitarea lui Iulian Bulai, Romania nu a cerut pana in prezent niciun ban pentru documentatii sau lucrari aferente autostrazii care sa lege Moldova de Ardeal. In schimb, risca sa subfinanteze proiectul, alocandu-i doar bani de la buget.Pana la urma, ramane sa vedem daca - in ciuda insistentelor moldovenilor care au organizat chiar si proteste la Guvern - autostrada se va mai construi pana la urma sau nu.Potr ...citeste mai departe despre " UE poate finanta constructia Autostrazii Unirii, dar Romania n-a cerut niciun ban " pe Ziare.com