Un an intarziere la finalizarea sectorului romanesc al gazoductului pan-european BRUA

In "Planul de dezvoltare a sistemului national de transport al gazelor in perioada 2019-2028", compania invoca urmatoarele cauze principale pentru decalarea finalizarii proiectului:intarzierile din derularea procedurilor de licitatie,completarea si imbunatatirea cadrului legislativ,identificarea unor situri arheologice,conditii meteorologice - adverse care s-au manifestat pe perioade lungi de timp,prelungirea negocierilor cu unii proprietari/utilizatori de terenuri,un numar mare de modificari aparute pe timpul executarii lucrarilor.Pe 17 iulie, Ministerul Economiei informa, intr-un comunicat de presa, ca Transgaz a finalizat deja aproape jumatate din conducta, iar cele trei statii de comprimare sunt gata in proportie de 80-90%.Investitia de aproximativ 560 milioane de euro se desfasoara pe teritoriul a 11 judete din tara.Noul gazoduct va avea o lungime totala de 550 km si o capacitate maxima de 1,5 miliarde de mc/ anual spre Bulgaria si 4,4 miliarde de mc/ anual spre Ungaria.Pana la acest moment, au fost finalizate lucrarile pe 215 km de conducta si trei statii de comprimare, dupa cum urmeaza:STG Jupa - finalizata, se afla in probe tehnologice, punerea in functiune va avea loc la 1 octombrie 2019;Podisor - finalizata in proportie de circa 90%, punerea in functiune va avea loc la 1 noiembrie 2019;Bibesti - finalizata 80%, punerea in functiune este estimata pentru data de 17 aprilie 2020.Proiectul BRUA consta in construirea unei conducte noi de transport gaze care va conecta Nodul Tehnologic Podisor cu Statia de Masurare Gaze Horia pe directia Podisor-Corbu-Hurezani-Hateg-Recas-Horia.UE a acordat un grant de 179 de milioane de euro pentru realizarea conductei.