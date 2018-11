Un buget al zonei euro? Da, dar nu din resursele bugetului UE

Propunerea este de bun simt avand in vedere incompletitudinea uniunii monetare ca arhitectura institutionala si aranjamente de politici.De mult timp experti si responsabili politici imbratiseaza teza ca lipsa aranjamentelor de ordin fiscal (ce nu trebuie sa fie reduse simplist la "reguli") este o carenta majora a functionarii zonei euro.Franta pledeaza pentru crearea unui buget al zonei euro (ZE), care sa reduca din fragilitatea functionarii sale, sa faciliteze absorbtia socurilor asimetrice (ce au origine in eterogenitatea de robustete economica - vezi, de pilda, fractura intre Nord si Sud).Sa amintim ca documente ale institutiilor europene din anii recenti vorbesc de un "fond de stabilizare", care sa atenueze efecte ale somajului in unele state membre.Un ministru de Finante pentru zona euro?Oricum, discutia este intensa pe aceasta tema. Este de adaugat ca existenta unui ministru de Finante al ZE, pentru care pledeaza francezii cu ardoare, este mult mai putin relevanta decat aranjamente fiscale in sine, care ar trebui sa mearga dincolo de reguli.Intrucat aceste reguli ar trebui sa nu aiba caracter prociclic, sa nu accentueze severitatea unor programe de corectie a dezechilibrelor prin austeritate excesiva. Un ministru de Finante al ZE, fara aranjamente fiscale adecvate in uniunea monetara, ar fi o forma fara fond.Si este de salutat ca exista o dezbatere privind adaptarea regulilor fiscale pentru a se elimina din natura lor prociclica.Dar propunerea venita acum pe axa Berlin-Paris nu ar fi, esentialmente, un buget al zonei euro in acceptia schitata mai sus; este vorba mai degraba de un fond din care sa fie finantate investitii care sa ajute la reducerea eterogenitatii de performanta economica intre statele membre.Ai zice ca seamana cu programe finantate din fonduri structurale si de coeziune din bugetul UE. Ideea, in sine, este laudabila avand in vedere ca diferente mari de performanta economica slabesc coeziunea ZE, aceasta fiind o lectie majora a crizei datoriilor suverane.Aceste diferente, ultimamente, se vad in in balante externe ce obliga la ajustari costisitoare din punct de vedere economic, cu implicatii sociale si politice nefaste.Semne de intrebareSunt de facut observatii referitoare la propunerea franco-germana privind un buget al zo ...citeste mai departe despre " Un buget al zonei euro? Da, dar nu din resursele bugetului UE " pe Ziare.com