Un cosmar pentru turistii veniti la Bran: Drumul de la Brasov e rupt si plin de semafoare. Se va repara abia la anul. Daca nu ploua!

Drumul National 73 face legatura intre Brasov, Rasnov, Bran, Fundata, Campulung si Pitesti. Aceasta sosea lunga de 103 kilometri (dintre care circa 40 pe teritoriul judetului Brasov) este una dintre cele mai circulate din tara, in conditiile in care zona este una turistica.Din pacate, de ani buni, atat turistii autohtoni, cat si cei straini veniti sa vada frumusetile tarii fie isi strica masinile in gropile de pe DN 73, fie raman blocati in trafic ore in sir, din cauza faptului ca pe unele segmente de drum se mai poate circula doar pe o singura banda.Constructorul contractat de Compania de Autortrazi sa repare drumul - adica Asocierea dintre Azvi SA, Straco Grup SRL, Piomar Development si Tractebe - a inceput sa lucreze unele portiuni de pe o banda a drumului, apoi s-a oprit.Cum s-a ajuns in aceasta situatie? Purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Alin Serbanescu, sustine ca reabilitarea soselei a intampinat, pana acum, toate piedicile posibile."Mai intai, sunt portiuni de drum care trec prin situri Natura 2000. Orice ai vrea sa faci acolo, ai nevoie de autorizatie de mediu. N-o ai, nu lucrezi, ca sa nu incalci legea. Si stim cu totii ca la noi documentatia nu se elibereaza chiar de la o zi la alta.Apoi, parte din sosea era realizata din placi de beton. Faimoasele placi de beton care se pot ridica, la caldura. Acestea au fost scoase si se lucreaza la refacerea corpului drumului.Nu in ultimul rand, drumul trece si pe teritoriul Brasovului, prin mai multe comune si pe cel al Argesului. E nevoie de o statie de ciment care sa deserveasca intreg proiectul si care, probabil, va fi amplasata la Rasnov. Dar decizia nu s-a luat repede. Autoritatile locale din zona sunt de culori politice diferite, au rivalitatile lor, iar asta n-a ajutat deloc la accelerarea lucrarilor.Am incercat sa grabim lucrurile, desi n-ar prea fi treaba noastra sa ne rugam de ei. Daca se solutioneaza si problema cu statia de asfalt, constructorul, care deja si-a adus pe acolo niste utilaje, s-ar putea reapuca de treaba.Insistam sa se mobilizeze si constructorul. Care nu e nea ...citeste mai departe despre " Un cosmar pentru turistii veniti la Bran: Drumul de la Brasov e rupt si plin de semafoare. Se va repara abia la anul. Daca nu ploua! " pe Ziare.com