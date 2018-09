Un deceniu de la criza financiara - chiar am invatat ceva?

Imi amintesc de 15 septembrie 2008 de parca a fost ieri. Era luni. In weekendul anterior, ministrul de Finante de atunci, Henry Paulson, seful Rezervei Federale, Ben Bernanke , si alti lideri de pe Wall Street incercasera din rasputeri si in zadar sa gaseasca un cumparator pentru Banca Lehman Brothers, aproape falimentara.Lehman isi declara incapacitatea de plata. Lasa in urma datorii de 600 de miliarde de dolari. 25.000 de angajati isi pierdeau locul de munca si milioane de oameni ramaneau pe drumuri, dupa colosala cadere a burselor.Era ca si cum un scurtcircuit provoca o pana generala de curent, economia isi pierdea motorul. Urma cea mai apriga criza de dupa razboi. Productia de pe mapamond scadea cu doua procente, iar comertul mondial anunta pierderi de 10 la suta. Doar multumita interventiei statului in sistemul bancar, a socializarii pierderilor private si a tiparirii suplimentare de bani s-au putut evita efecte mult mai grave.Brutala distrugere a unei teorii economiceData de 15 septembrie 2008 mi-a mai ramas in memorie si pentru ca atunci se distrugea brutal o teorie economica de care nu ma indoisem nicicand.Pe cand studiam la Universitatea de la Berna, am avut privilegiul de a fi studentul celor mai faimosi teoreticieni finantisti ai vremii: Jurg Niehans, Karl Brunner si Ernst Baltenperger. Ei ma convinsesera de principiile fundamentale ale monetarismului. Pe baza acestora, cresterea mai rapida a cantitatii de bani fata de cea a marfurilor (in conditiile pastrarii vitezei circulatiei monetare) ar atrage cresterea preturilor, intrucat marfurile ar deveni mai putine si mai scumpe.Dar, desi toate bancile au acoperit pietele cu bani si socul se resimte si astazi, nu a existat si nu exista inflatie, in ciuda unei cantitati monetare care a depasit cantitatea de marfuri.Este evident ca una din legile de baza ale macroeconomiei a fost sacrificata in plina criza financiara. O cantitate de bani superioara cantitatii monetare aflate in circulatie este cel mult o conditie necesara, dar nu si sine qua non pentru inflatie.Pe de alta parte, cresc preturile la actiuni sau imobile, implicit si chiriile, ceea ce afecteaza segmentul de populatie cu posibilitati financiare reduse. Ceea ce atrage discutii aprinse despre posibilitatile d ...citeste mai departe despre " Un deceniu de la criza financiara - chiar am invatat ceva? " pe Ziare.com