Un deputat USR dezvaluie ca Guvernul a renuntat la constructia autostrazii Comarnic - Brasov cu Banca Mondiala

Catalin Drula a participat la sedinta Comisiei Transporturi din Camera Deputatilor, pe tema autostrazii Comarnic-Brasov, desfasurata in Sinaia."Vin cu o veste, probabil in premiera. Ministrul Sova ne-a anuntat ca renunta la pregatirea proiectului cu Banca Mondiala. Cu asta se duce pe Apa Sambetei orice sansa de profesionalism pe care o avea aceasta investitie", a scris Catalin Drula pe reteaua sociala.El aminteste ca pregatirea acestui proiect a fost anuntata de Guvernul Tudose si ca prin decizia de a-l anula "ne distrugem orice credibilitate"."Reamintesc ca pregatirea proiectului cu Banca Mondiala a fost anuntata cu surle si trambite, anul trecut, de anteriorul guvern PSD (Tudose - n.red.) . Acum actualul guvern PSD se razgandeste. Ne distrugem orice credibilitate, ca tara, in relatia cu institutiile financiare internationale.In mod incredibil, solutia PSD este aceeasi incercata de 3 ori pana acum, in 2003-2005, 2007-2009 si 2013-2015: magicul partneriat public-privat (PPP) . Mai mult, cel care se va ocupa este acelasi om care s-a ocupat de anterioarele trei esecuri - Narcis Neaga", a adaugat deputatul USR."E halucinant ca dl. Neaga, care a participat la sedinta, recunoaste senin ca proiectul nu se poate sustine din taxele de trafic (o iluzie care a fost vanduta romanilor de politicieni ani de-a randul) . Asa este. Ceea ce inseamna, cum am tot spus, ca statul trebuie sa acopere rata anuala pe zeci de ani - asa-numita plata de disponibilitate.La ultima incercare era vorba de 300 de mil de euro/an timp de 26 de ani. Ca termen de comparatie, anul trecut toata contributia de la buget pentru toate proiectele CNAIR, autostrazi, drumuri nationale, centuri, etc a fost mai mica de atat", evidentiaza deputatul.Drula a mai scris ca prima oara, in 2003 - 2005, proiectul a esuat pentru ca nu avea studii geotehnice de detaliu, iar acestea nu sunt facute nici pana in prezent."Ori fara aceste studii serios facute nu se poate face proiectul. Avem fonduri europene disponibile pentru acest coridor - nu e nevoie de PPP, s-ar putea scoate la licitatie ca un proiect realizat cu finantare din fonduri de coeziune. _Daca_ am avea acea pregatire care trebuia facuta in cooperare cu Banca Mondiala, dar care se anu ...citeste mai departe despre " Un deputat USR dezvaluie ca Guvernul a renuntat la constructia autostrazii Comarnic - Brasov cu Banca Mondiala " pe Ziare.com