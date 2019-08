Un fermier bio din Prahova cultiva legume proaspete cate 48 de saptamani pe an. Iata secretul lui

In urma cu 8 ani, Gabriel Diaconu a hotarat ca e momentul sa isi ia viata in propriile maini si sa faca ceva ce considera util pentru societate. S-a retras de la Facultatea de Educatie Fizica si a inceput sa invete agricultura ecologica.Si-a luat treaba in serios, s-a documentat continuu, a lucrat si a experimentat, ca sa poata invata cum sa cultive legume fara chimicale. Cand a inteles cum se face, a inceput sa-i invete si pe alti fermieri curiosi, aflati la inceput de drum. In 2017, tocmai unul dintre acesti fermieri i-a propus lui Gabriel Diaconu sa se asocieze si sa cultive impreuna legume ecologice.Asa a ajuns fostul student la Educatie Fizica sa administreze o ferma din comuna Dumbravesti, judetul Prahova. La acel moment, in exploatatie se cultivau legume in numai 5 solarii (intinse pe 2.000 de metri patrati) si in camp, pe doar jumatate de hectar. Intre timp, numarul solariilor din ferma a crescut la 11, iar culturile din camp au fost, de asemenea, extinse.Ferma poate livra legume proapete si iarnaGabriel Diaconu ne spune ca in infiintarea fermei s-au investit nu mai putin de 100.000 de euro.Mai intai s-au construit solarii pe structura trainica, din metal, invelite cu folie dubla (intre straturile careia se poate introduce aer pentru o mai buna izolare a spatiului in care se cultiva legumele).Apoi s-au forat puturi si s-a construit un sistem de irigatii prin picurare si aspersie, absolut necesar pentru legumele care nu cresc daca daca au apa din belsug. S-au adus si seminte si ingrasaminte ecologice din strainatate. A mai fost nevoie, ulterior, si de cateva utilaje, dar si de un mic depozit frigorific, in care legumele sa fie tinute de la momentul recoltarii si pana la livrare.Rosii din ferma bio administrata de Gabriel Diaconu, in Prahova. Foto: Ziare.com/Alexandru NistorTotul pentru ca ferma sa produca si sa livreze tot timpul anului legume proaspete, gustoase si cultivate curat, pe care oamenii sa le poata pune cu toata increderea pe masa."Culturile sunt alese si in functie de ce se cere pe piata. Am cultivat, in general, salata, spanac, ceapa verde, varza, conopida, broccoli, sfecla si morcovi, rosii si castraveti.Am plecat cu ideea de a le livra oamenilor legume proaspete timp de 52 de saptamani pe an, fie direct, fie prin lanturi de magazine. Pana acum am reusit sa livram cam 48 de saptamani pe an. Dar, daca vom avea cerere ...citeste mai departe despre " Un fermier bio din Prahova cultiva legume proaspete cate 48 de saptamani pe an. Iata secretul lui " pe Ziare.com