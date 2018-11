"Bunul samaritean" este antreprenorul Ovidiu Sandor, care s-a saturat sa astepte dupa autoritati, asa ca a preluat fraiele: "E normal ca noile proiecte intr-un oras sa aduca beneficii si comunitatii. Am ajuns la aceasta abordare in urma unui dialog pe care l-am avut cu primaria", a spus acesta, citat de StirileProTv.ro.Pana acum, a fost turnat asfalt pe o distanta de 300 de metri, pe care omul de afaceri i-a cedat Primariei. In plus, a facut proiectul pentru un pod peste raul Bega si un pasaj pietonal."Vom avea un bulevard cu patru benzi, cu trotuare, cu piste de bicilete stanga-dreapta, pe doua parti vor veni si statiile de transport comun necesare", a adaugat acesta.Investitorul ridica in zona mai multe spatii de birouri si blocuri cu 1.200 de apartamente, iar daca nu ar fi construit el bulevardul, atuncii viitorii locuitori ar fi trebuit sa traverseze un teren viran ca ajunga acasa sau la munca.Nicolae Robu, primarul Timisoarei, explica care e procedura: "Se convine cu investitorii realizarea unor obiective de interes public. Cand e realizat obiectivul, atunci se doneaza municipalitatii."Starea drumurilor din RomaniaLungimea drumurilor modernizate din Romania a crescut cu doar 2,9% in anul 2017 comparativ cu 2016, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica ( INS ).Din cele 86.088 kilometri de drumuri publice cate exista in Romania, peste o treime (35%) sunt pietruite si de pamant. DAstfel, dar 34.900 kilometri (40,5%) sunt drumuri modernizate, iar 21.074 kilometri sunt drumuri cu imbracaminti usoare rutiere. ...citeste mai departe despre " Antreprenorul care construieste din banii lui un bulevard in Timisoara: Care e intelegerea cu Primaria " pe Ziare.com