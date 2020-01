Un liberal sustine ca autostrada Iasi-Targu Mures poate fi realizata integral cu fonduri europene

Deputatul Marius Bodea afirma ca inclusiv tronsonul Targu Neamt-Iasi urmeaza a fi realizat din bani europeni, dupa ce Cabinetul Orban va renunta in scurt timp la solutia parteneriatului public-privat propusa de guvernarea PSD."Proiectul autostrazii Iasi-Targu Mures este eligibil pentru finantarea integrala din fonduri europene nerambursabile. Exista vointa politica necesara pentru a face proiectul, iar important este ca in viziunea Uniunii Europene, autostrada A8 este un proiect necesar de implementat", a declarat, intr-un comunicat de presa, presedintele Comisiei pentru Transporturi si Infrastructura, deputatul PNL Marius Bodea.Liberalul considera ca reprezentantii PSD incearca "sa manipuleze si sa creeze controverse inutile", inducand ideea ca tronsonul Iasi-Targu Neamt nu se va face din bani europeni."Finantarea sectorului de autostrada, denumit generic Tg. Neamt-Iasi-Ungheni, nu este contractata deocamdata din fonduri UE, deoarece actuala forma juridica inventata de PSD - anume parteneriatul public-privat - nu permite acest lucru. Fantasmagoria PPP inseamna tocmai renuntarea la fonduri europene, dat fiind ca Uniunea Europeana nu are cum sa plateasca bani in locul finantatorului privat", a precizat deputatul Marius Bodea.Liberalul Bodea sustine ca in prezent singurul tronson decontabil din fonduri europene este Targu Mures-Ditrau-Targu Neamt, al carui studiu de fezabilitate va fi finalizat in noiembrie 2020."In schimb, sectiunea de autostrada aflata pe PPP, precum si bajbaiala fostei guvernari in legatura cu rezolvarea situatiei podului de la Ungheni au condus la intarzierea si implicit blocajul accesarii finantarii europene. Vom stopa curand experimentul facut de PSD pe spatele moldovenilor si vom depune cererea de finantare pentru sectorul de autostrada ramas necontractat din bani UE", a afirmat deputatul PNL Marius Bodea.La randul sau, vicepresedintele asociatiei Impreuna pentru A8, Catalin Urtoi, numit in urma cu cateva saptamani in functia de consilier al ministrului Transporturilor, a declarat marti pentru News.ro ca "lucrurile se misca" si ca a constatat deschidere atat la minister, cat si la CNAIR, pentru intocmirea documentatiilor necesare proiectului autostrazii. ...citeste mai departe despre " Un liberal sustine ca autostrada Iasi-Targu Mures poate fi realizata integral cu fonduri europene " pe Ziare.com