Un lider sindical acuza ca focarul de pesta porcina ar fi fost provocat: Fermele noastre sunt inchise si importam

"Cred ca acest focar a fost provocat. In primul rand faptul ca a aparut in Tulcea, unde era si o mare fabrica de produse din carne, care a inchis. Pe de o parte, respectivul investitor si-a pierdut afacerea, a pierdut foarte mult, pentru ca ii este foarte greu sa revina, iar pe de alta parte, sunt locurile de munca pierdute ale oamenilor", a declarat Dragos Frumosu."Acum daca stau sa ma gandesc ca acest focar s-a extins extraordinar de repede, atunci ce putem sa credem, logic? Sau institutiile statului nu si-au facut datoria si nu au izolat focarul, sau intr-adevar discutam despre altceva, pentru ca extinderea asta inseamna fie o neglijenta din partea autoritatilor, fie o transmitere zonala la nivel de judete", a adaugat Frumosu.Ce ar fi trebuit sa faca ANSVAPotrivit liderului sindical, Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentara (ANSVSA) trebuia sa izoleze focarul si sa stopeze raspandirea virusului."Faptul ca la doua saptamani, maxim trei, dupa fenomenul Tulcea incepem sa gasim si in alte parti, te pune pe ganduri si atunci parca as elimina neglijenta si masurile si asta vizavi de masuri numai autoritatile pot sa precizeze ce au facut, dar aparitia si focarelor da altceva de gandit", spune Frumosu."Daca fac o analiza si ma uit ca industria carnii, moraritul si panificatia sunt cam singurele subramuri din industria alimentara cu o dezvoltare mare si investitii romanesti, ma pune iar sa trag niste concluzii care nu as vrea sa fie pripite si care as vrea sa fie numai ca si o gandire personala exprimata.Pentru ca industria uleiului inseamna in momentul de fata 90% investii straine, industria zaharului inseamna 90% investitii straine, industria bauturilor racoritoare sau berile 100%, industria de procesare a laptelui si produselor lactate inseamna 90% investitii straine, deci moraritul, panificatia si industria carnii au ramas doua sectoare cu preponderenta a investitiilor romanesti, si atunci de gandesti la lucrurile astea", a adaugat Frumosu.Vor creste importurile!In privinta efectelor pe care fenomenul pestei porcine il poate avea asupra industriei, dar si a Romaniei, Dragas Frumosu a precizat ca tara noastra va fi nevoita sa importe mai multa carne pentru consum si procesare