Un membru al Guvernului confirma ca Tuta absoluta face ravagii: Trebuie sa fim foarte atenti

Informatia a fost confirmata si de secretarul de stat din Ministarul Agriculturii Daniel Botanoiu, care avertizeaza ca exista riscul ca daunatorul sa se extinda la nivelul intregii tari."Trebuie sa fim foarte atenti, exista masurile de preventie care se aplica, de asemenea exista masurile de combatere cu eficienta respectiva, pentru ca nu au eficienta suta la suta si, sigur, cel mai bine este sa avem masurile curative si procedura curativa foarte bine pusa la punct. Am indicat producatorilor astazi ca in momentul aparitiei daunatorului toate acele plante sa fie introduse in sac de plastic, legat la gura, dus in locurile indicate de catre specialistii de la Fitosanitar, pentru ca altfel riscam sa intindem acest daunator sau bolile respective peste tot, in toate culturile", a explicat secretarul de stat.Membru corespondent al Academiei de stiinte agricole si silvice, Costel Vanatoru a declarat, pentru AGERPRES, ca dupa o iarna blanda, cand s-au conservat bine daunatorii si bolile pe sol si pe resturile vegetale, a urmat o primavara cu temperaturi scazute, culturile au fost infiintate tarziu, dupa care a venit un val puternic de seceta, urmat de val de ploi care nu a facut decat maneze majoritatea culturilor din camp.Potrivit cercetatorului, in acest an legumicol s-au intalnit daunatori precum paianjenul, tripsul, omida, gandacul de Colorado si, mai recent, Tuta absoluta, ultimul fiind un daunator foarte agresiv."Tuta absoluta este o molie minuscula, un daunator imun la toate insecticidele, care anul acesta a fost a intalnit in toate bazinele legumicole principale: Buzau, Vidra, Targoviste, Matca. Primele semnale cu Tuta absoluta au aparut in 2010 la Satu Mare si usor-usor acesta s-a extins in intreaga tara, fiind adus probabil cu produsele importante", a precizat cercetatorul.Costel Vanatoru sustine ca "Tuta absoluta este un fel de pesta porcina la nivel vegetal, atacurile puternice sunt prezente mai ales in spatiile protejate si conduce la compromiterea totala a culturilor, in conditiile in care substantele chimice nu au capacitatea sa-l eradicheze".Ministrul Petre Daea si-a prezentat marti realizarile primelor 6 luni petrecute la con