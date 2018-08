Un nou focar de pesta porcina a fost confirmat in judetul Ilfov

"Prezenta virusului Pestei Porcine Africane (PPA) a fost confirmata, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti (I.D.S.A.) - Laboratorul National de Referinta, la porcii dintr-o anexa gospodareasca a unei stane, situata in camp, la o distanta de aproximativ 4 km de localitatea Tunari, in directia localitatii Stefanesti, din judetul Ilfov.Serviciile veterinare au intervenit imediat, anexa respectiva a fost plasata sub supraveghere oficiala si au fost aplicate masuri de restrictie pentru circulatia persoanelor, animalelor, a produselor, subproduselor si a mijloacelor de transport si a fost dispusa uciderea porcinelor din anexa gosodareasca si ecarisarea carcaselor", precizeaza ANSVSA.Centrul Local de Combatere a Bolilor Ilfov s-a reunit, duminica, pentru a adopta planul de masuri privind controlul si combaterea bolii, precum si pentru adoptarea zonelor de restrictii.Au fost recoltate probe pentru examene de laborator, de la animalele moarte si cele sacrificate (15 capete).Ancheta epidemiologica este in desfasurare.De asemenea, a fost demarata si o ancheta a Politiei, investigatiile preliminare indicand posibilitatea ca porcii bolnavi sa fi fost adusi dintr-o zona unde exista focare de pesta.ANSVSA precizeaza ca orice suspiciune de boala trebuie anuntata imediat medicului veterinar sau DSVSA judeteana.Toate animalele suspecte trebuie sacrificate si neutralizate, iar proprietarii vor fi despagubiti de catre stat, in conditiile prevazute de legislatie.Institutia mentioneaza ca pesta porcina africana nu afecteaza oamenii, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire.Vezi si:Cum se vede lupta cu pesta porcina la fata locului: Imagini de cosmar, conditii inumane si boala incurabila a Romaniei - "stiu eu mai bine"Pesta porcina se extinde in Romania: Virusul a fost confirmat in doua gospodarii din comuna Borcea, judetul CalarasiCum se vede lupta cu pesta africana de la fata locului: 15 oameni s-au dus sa o starpeasca dintr-un sat din Tulcea, ramas deja fara porciPesta Porcina Africana, sub lupa specialistului: Cum se manifesta, cum ne ferim si ce se mai poate face pentru a limita dezastrul - Interviu ...citeste mai departe despre " Un nou focar de pesta porcina a fost confirmat in judetul Ilfov " pe Ziare.com