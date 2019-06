Un raport al CE arata ca in Romania, exista inca pericolul unei epidemii de pesta porcina. Autoritatile nu iau masuri preventive, industria autohtona moare, importurile triumfa

Primele 2 focare de pesta africana din Romania - aparute inca din iulie 2017, la Satu Mare - au fost lichidate rapid, de autoritati.Dupa aproape un an - adica in luna iunie 2018 - boala a reizbucnit, insa. Initial s-au depistat doar alti cativa porci bolnavi in gospodarii din Satu Mare si din Tulcea. Dar cum lucrurile pareau atunci sa stea la fel ca in 2017 - cand pesta africana fusese usor de eradicat - nimeni nu s-a alarmat.Din pacate, din acel moment, autoritatile au scapat lucrurile de sub control. In numai cateva saptamani, boala ajunsese deja in sute de gospodarii. Ba mai mult, a patruns chiar si in cel mai mare complex de porci din Tulcea, unde 48.000 de animale au fost ucise, ulterior, pentru a impiedica raspandirea si mai agresiva a pestei.S-au infiintat echipe de ucidere, care sa mearga prin ferme si prin curtile oamenilor si sa omoare animale bolnave si sanatoase deopotriva, pentru a pune capat epidemiei de pesta. Asa cum Ziare.com va relatat pe larg, insa, multe dintre actiuni au fost facute pompieristic, fara cap, sau chiar cu incalcarea procedurilor impuse de ANSVSA.Cum s-au carat lesurile de porci ucisi preventiv, la Tulcea, in 2018. Foto: Gabriel KolbayUna peste alta - pe fondul balbaielii autoritatilor - pana in iulie boala incepuse se se raspandeasca prin tara, iar numarul focarelor ajunsese la 440. In august erau deja 781 de focare, iar in septembrie, numarul lor crescuse din nou, la 952. Deja unele echipe de ucidere obosisera si aruncau porcii morti in gropi netapetate cu folie, incalcand procedurile obligatorii de lucru.Porci ingropati fara respectarea procedurii ANSVSA la Tulcea, in 2018. Foto: Gabriel KolbayPana la finele lui 2018, Romania - desi isi omorase peste 360.000 de porci - ajunsese statul membru UE in care pesta africana facea cele mai mari pagube. Boala deja afectase 303 localitati din 19 judete, iar zonele libere de pesta aproape ca se puteau numara pe degete!In conditiile in care se ...citeste mai departe despre " Un raport al CE arata ca in Romania, exista inca pericolul unei epidemii de pesta porcina. Autoritatile nu iau masuri preventive, industria autohtona moare, importurile triumfa " pe Ziare.com