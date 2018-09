Un sfert din banii dati de Guvern pentru combaterea pestei se duc doar pe despagubiri. Ce pot face autoritatile cu banii ramasi?

In incercarea de a opri raspandirea pestei, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a ucis deja preventiv peste 300.000 de porci din fermele si gospodariile romanilor. Legile europene care i-au permis Autoritatii sa procedeze astfel o obliga, insa, sa ii si despagubeasca pe oamenii ramasi fara porci, la valoarea de piata pe care animalele o aveau, la momentul sacrificarii.Asa se face ca, pe data de 5 septembrie, ANSVSA ajunsese sa aiba de platit catre fermieri si gospodari despagubiri in valoare de nu mai putin de 47.600.390 lei! E o suma uriasa, dar pe care institutia va trebui, insa, sa o achite, ca sa nu riste incalcari grave ale legislatiei europeane.In repetate randuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea a declarat ca oamenii n-ar trebui sa se sperie de aceste costuri imense ale luptei cu pesta, pentru ca Guvernul Romaniei este pregatit sa le suporte. Si tot Daea sustinea ca statul roman nu se va zgarci nici la finantarea luptei cu molima si nici la plata daunelor cauzate de ea, de vreme ce oricum, ulterior, isi va recupera banii de la UE. Singurul motiv pentru care statul n-a dat, inca, drumul la bani - mai spunea ministrul Agriculturii, zilele trecute - este ca rectificarea bugetara intarzie.Ei bine, in cele din urma rectificarea bugetara mult asteptata de Petre Daea a fost adoptata de Guvern, pe 5 septembrie. Ordonanta de urgenta inca nu a fost publicata in Monitorul Oficial, dar ANSVSA va primi 200 de milioane de lei ca sa plateasca despagubiri si sa "combata raspandirea virusului", dupa cum a declarat premierul Viorica Dancila.Mai exact, primul ministru a precizat: "Am luat mai multe masuri pentru a sprijini financiar pe toti cei care au avut de pierdut din cauza pestei porcine africane cat si pentru combaterea raspandirii virusului. Suplimentar fata de sumele prevazute in rectificarea bugetara pentru despagubirea crescatorilor de porci, adica peste 160 de milioane de lei, Ministerul Finantelor Publice a transferat ANSVSA inca 40 de milioane de lei. Prin urmare, sunt disponibili peste 200 de milioane de lei, in special pentru plata despagubilor, dar si pentru achizitia de dezinfectanti, k ...citeste mai departe despre " Un sfert din banii dati de Guvern pentru combaterea pestei se duc doar pe despagubiri. Ce pot face autoritatile cu banii ramasi? " pe Ziare.com