Un specialist in marketing din Galati cultiva ceapa si morcovi bio: Agricultura a evoluat, poti creste legume si fara chimicale

Iulian Tunsu isi aminteste ca abia implinise 9 ani in vara in care a inceput sa lucreze la ferma de legume infiintata de tatal sau, in comuna Vanatori, din judetul Galati. Iar de atunci si-a petrecut fiecare vacanta de vara printre rasaduri, utilaje agricole si recolte. Asa se face ca - la varsta la care alti copii se jucau - Iulian invata sa recunoasca suferintele plantelor si sa intervina, pentru a salva culturile.Chiar si in anii studentiei - petrecuti mai intai la Iasi si apoi in Olanda - tanarul a revenit acasa, in fiecare vara, pentru a munci la legume, cot la cot cu familia sa.Pana la urma - dupa ce s-a specializat in marketing si a construit pentru altii modele de afaceri - Iulian Tunsu a hotarat sa se stabileasca din nou acasa si sa foloseasca tot ce a invatat pentru a ajuta la cresterea afacerii de familie.A constat, insa, destul de repede ca, la cei 26 de ani ai sai, nu vede viitorul fermei (si pe cel al agriculturii, in general) la fel ca parintele sau. Iar de aici, n-a mai fost decat un pas pana la iscarea unui conflict intre generatii. Astfel, in vreme ce tatal isi dorea eficientizarea culturilor conventionale, tanarul specialist in marketing era mai degraba atras de agricultura ecologica, facuta cu utilaje si sisteme digitale, care sa poata fi controlate precis, prin Internetul lucrurilor. Dupa o serie de discutii, cei doi au cazut de acord asupra unui aspect: un prim pas catre noile tendite in domeniu merita, intr-adevar, facut."Am negociat cu dansul (cu tatal - n.red.) si am decis sa intru in conversie cu 5 hectare pe care sa le cultiv singur (...) Vreau sa creez un sistem de management pentru agricultura bio.Acesta este primul an de conversie pentru cele 5 hectare. Pentru moment, am un hectar de cartof, unul de ceapa si urmeaza sa infiintez si unul de morcov. Urmeaza sa stabilesc ce voi face si cu restul suprefetei. Poate ca pe viitor o sa incerc sa abordez si alte legume. Momentan, insa, o sa merg pe ceea ce stiu sa cultiv si in regim conventional, ca sa nu exista niciun risc - nici financiar, nici de alta natura", a explicat Iulian Tunsu pentru Ziare.com.Ceapa bio - mai greu de cultivat, dar mai gustoasa si mai sanatoasaIulian Tunsu isi aminteste ca a aflat despre programul "Crestem Romania Bio" lansat de Carrefour