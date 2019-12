Un tunel abandonat a fost transformat intr-o ferma high-tech si din astfel de locuri ar putea sa vina in viitor mancarea

Si totusi, o astfel de piesa de infrastructura gazduieste in Coreea de Sud o ferma verticala high-tech in care se cultiva capsuni, salata si verdeturi, dupa cum putem vedea intr-un reportaj CNN.Construit in provincia Chungcheong Nord, tunelul lung de 600 de metri a fost inchis in 2002 din motive de siguranta.Astazi este unul dintre cele mai cunoscute exemple de agricultura pe verticala, care presupune cresterea plantelor fara sol si fara lumina naturala, in straturi suprapuse, intr-un climat controlat. La lumina LED-urilor, care emit doar spectrul de lumina de care plantele au nevoie pentru fotosinteza, culturile sunt produse pe tot parcursul anului.Muzica lui Beethoven si a lui Schubert rasuna in tunel, incurajand plantele sa creasca, precizeaza Choi Jae-bin, CEO-ul companiei NextOn, cea care a construit ferma.In contextul in care populatia globala urmeaza sa ajunga la 9,7 miliarde de locuitori pana in 2050 si al iminentei suprapopulari a oraselor, productia de hrana in orice spatiu nefolosit, cat mai aproape de consumatori, devine un concept tot mai atragator. In plus, incalzirea globala, erodarea continua a solului si deficitul de apa, toate acestea au ca rezultat un declin in ceea ce priveste productivitatii culturilor, fiind cu atat mai necesara o alternativa la metodele traditionale de productie.Fermele verticale reprezinta singura alternativa sanatoasa, sustine Choi.Dickson Despommier, profesor pe probleme de mediu la Universitatea Columbia si un pionier al agriculturii pe verticala, argumenteaza la randul sau ca plantele crescute in medii inchise sunt mai sigure si mai bogate din punct de vedere nutritional, fiind eliminati factori precum poluarea si pesticidele. In plus, daca fermierul are "un an prost", nu trebuie sa astepte pana sezonul urmator pentru a o lua de la capat.Potrivit criticilor, cel mai mare neajuns al acestui tip de agricultura este faptul ca mentinerea unui mediu controlat si iluminatul artificial presupun un consum mare de energie, iar acest lucru are un impact negativ asupra mediului. Acesta poate fi insa redus folosind energie regenerabila si lumini LED.In ceea ce priveste ferma din tunel, Choi sustine ca temperatura este constanta in mod natural, ceea ce inseamna ca foloseste mai putina energie pentru a raci sau incalzi spatiul.O alta critica este aceea ca fer ...citeste mai departe despre " Un tunel abandonat a fost transformat intr-o ferma high-tech si din astfel de locuri ar putea sa vina in viitor mancarea " pe Ziare.com