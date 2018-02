"Guvernul Ungariei a aprobat o finantare in valoare de 1 miliard de forinti (3,3 milioane de euro) pentru studiul de fezabilitate al acestui proiect. Guvernul Ungariei nu are nicio obiectie fata de planul Romaniei de a extinde calea ferata de mare viteza pana la Bucuresti", a spus Szijjarto.Anterior, seful diplomatiei de la Budapesta declarase ca infrastructura de transport in Europa se dezvolta mai ales pe caile ferate, iar proiectul unui tren de mare viteza care sa lege Budapesta prin Cluj de Bucuresti trebuie sa fie prioritar.In Romania, din cauza infrastructurii, viteza medie a trenurilor este de 45 de kilometri pe ora. La nivelul CFR SA, exista doar proiecte pentru modernizarea caii ferate pentru a se putea circula cu o viteza de 160 km/ora.Calea ferata de mare viteza este un tip de infrastructura feroviara pe care transportul este operat semnificativ mai rapid decat pe infrastructura conventionala, prin folosirea unui sistem integrat de material rulant si linii dedicate.Desi in lume nu exista un standard armonizat, noile linii pe care trenurile de mare viteza pot circula cu peste 250 km/ora si liniile existente care permit circulatia cu peste 200 km/ora sunt in general considerate cai ferate de mare viteza. ...citeste mai departe despre " Ungaria vrea un tren de mare viteza Cluj-Budapesta. In Romania viteza medie e de 45 de km/ora " pe Ziare.com