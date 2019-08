USR: Declararea autostrazilor "obiective strategice de interes national" in CSAT are zero efecte juridice

"Nu exista niciun efect legal, in prezent, al acestei declaratii. In mod fals circula in spatiul public/media diverse posibile consecinte ale declaratiei. Spre exemplu, ca astfel ar putea fi finantate din fonduri nationale autostrazile. FALS - si in prezent autostrazile respective pot fi finantate cu orice fel de fonduri: de la bugetul national, din fonduri europene structurale sau din imprumuturi.Sau ca prin aceasta declaratie, autostrazile ar putea fi contractate prin incredintare directa (fara licitatie) . FALS - nu exista vreo astfel de derogare in acest sens in legislatia nationala privind achizitiile publice sau in directiva europeana in domeniu.Sau ca nu ar mai fi nevoie de obtinerea unui acord de mediu sau a altor autorizatii. FALS - nu exista vreo astfel de derogare in legile in vigoare pe baza unei declaratii in C.S.A.T. Autostrazile respective beneficiaza insa deja de facilitatile din OUG 7/2016 pentru accelerarea proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport fiind parte din reteaua TEN-T", sustine deputatul USR Catalin Drula.Acesta arata ca, in realitate, "nu s-a facut nimic din ce era necesar pentru aceste autostrazi in 3 ani de guvernare PSD", pasii necesari fiind urmatorii:1. Contractarea unei echipe de specialisti pentru planificarea si proiectarea tehnica a autostrazii pe baza unor studii serioase de teren (geologie/topografie/etc)2. Contractarea unui constructor care sa construiasca autostrada pe baza unui proiect foarte bine facutPentru Autostrada Tg. Mures-Iasi nu exista niciun contract in prezent. Deci niciun pas facut inainte. Ba chiar niste pasi mari facuti inapoi in ultimii 3 ani:a) Rezilierea in 2018 a contractului deja semnat pentru planificarea pe sectiunea Tg. Mures-Ditraub) Blocarea sectiunii Iasi-Tg. Neamt intr-o procedura de PPP fara nicio sansa de inchidere financiarac) Subfinantarea procedurii de licitatie a planificarii pentru Tg. Mures-Tg. Neamt la relicitare, arata deputatul USR.Catalin Drula a prezentat si solutiile necesare pentru deblocarea autostrazii Targu Mures-Iasi:1. Anularea procedurii de PPP pentru Tg. Neamt- ...citeste mai departe despre " USR: Declararea autostrazilor "obiective strategice de interes national" in CSAT are zero efecte juridice " pe Ziare.com