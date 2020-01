Va avea vreodata Moldova sosea de mare viteza? Iata cat de complicata e, in acest moment, situatia Autostrazii Unirii

Iata motivele, dar si ce face acum Guvernul pentru a construi drumul de mare viteza.Ideea autostrazii A8 Targu Mures-Iasi-Ungheni - numita si "a Unirii", tocmai pentru ca e gandita sa faca legatura intre provinciile istorice - a aparut acum mai mult de 10 ani.Compania de Drumuri (fosta CNADNR, transformata ulterior in CNAIR) a inceput inca din 2007 sa intocmeasca documentatia necesara constructiei soselei. In urmatorii 3 ani si cu o cheltuiala de circa 4,8 milioane de euro, s-a intocmit un studiu de fezabilitate (SF). Din pacate, nu unul suficient de riguros.In 2012, Comisia Europeana (CE) a acceptat sa finanteze constructia soselei, dar doar daca documentatia urma sa fie refacuta.CNAIR a demarat procedurile necesare revizuirii documentatiei. Imediat ce Curtea de Conturi a inceput sa intrebe de ce se cheltuiesc din nou bani pentru aceeasi documentatie, revizuirea a fost abandonata. Iar studiul de fezabilitate - asa imprecis cum era - a ramas la sertar.Pe vremea cand era ministru al Transporturilor, deputatul de Bacau Lucian Sova a sustinut ca - in loc sa ne mai chinuim atat cu A8 - mai bine am construi Autostrada A13, care sa lege provinciile istorice romanesti pe ruta Brasov - Bacau (deci trecand prin judetul sau). Dar nici acea idee nu s-a concretizat.In cele din urma, pe 9 noiembrie 2018 (cu ocazia centenarului marii uniri), la presiunile opiniei publice, Parlamentul a adoptat o lege care obliga Guvernul sa inceapa, in numai o luna, demersurile pentru constructia Autostrazii A8, pe traseul Targu Mures-Iasi-Ungheni.Oamenii politici sustineau ca, in sfarsit, s-a deblocat proiectul autostrazii, a carei realizare urma sa inceapa.Din pacate, desi s-a scurs deja mai bine de un an de la acele noi promisiuni, nici macar nu s-a stabilit un traseu final al autostrazii. Ba mai mult, pentru unele dintre portiuni nici nu s-au lansat, asa cum ar fi trebuit, licitatiile pentru revizuirea documentatiei. In plus, mai sunt si portiuni partial blocate, pentru constructia carora autoritatile n-au gasit, inca, solutii.Primii 200 de kilometri, inca la stadiul de studiu de fezabilitateCa sa poate fi construita mai ...citeste mai departe despre " Va avea vreodata Moldova sosea de mare viteza? Iata cat de complicata e, in acest moment, situatia Autostrazii Unirii " pe Ziare.com