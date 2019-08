Va fi afectata Europa de Est de incetinirea economica a Germaniei?

Luati ca ingrediente de baza recenta oprire a stimulului fiscal al Bancii Centrale Europene, denumit relaxare cantitativa (QE), ratele dobanzii ajunse la un nivel istoric de scazut in zona euro, ceea ce limiteaza spatiul pentru o politica monetara eficienta si antipatia politica fata de utilizarea instrumentelor fiscale (impozite si cheltuieli) ca o modalitate de a combate criza economica ciclica.La acestea, presarati unele dintre efectele conflictului comercial dintre SUA si China, impactul economic al Brexitului si un strop de criza italiana.Amestecati bine si aromatizati cu o recesiune probabila in Germania, inainte de a adauga si intrebarea existentiala privind modul in care UE raspunde acestor diferite crize si ce fel de UE va aparea.Coaceti melanjul la temperaturi ridicate evitand totodata ascensiunea partidelor de extrema dreapta in Europa, dar serviti preparatul pe un pat de nemultumire sociala.Wall Street simte miros de sobolanPietele, ca noi toti, se chinuie sa digere acest fel de mancare apetisanta. Curba de randament a SUA, privita cu atentie ca indicator al modului in care ticaie Wall Street, s-a inversat saptamana trecuta pentru prima data din 2007.Cand obligatiunile trezoreriei pe termen scurt platesc o dobanda mai mare decat obligatiunile pe termen lung, putem fi siguri ca investitorii cred ca un crash economic sta sa apara si ca bancile centrale vor trebui sa reduca ratele si sa le mentina scazute mult timp. Multi vad o contractie in economia SUA inca din anul viitor."Clopotele de avertizare privind o posibila recesiune se fac auzite pe piata. Dat fiind ca amanarea, de catre Trump, a tarifelor la unele importuri chineze a venit prea tarziu, daunele aduse economiilor au fost deja cauzate", a declarat Fiona Cincotta, senior analist la firma de pariuri City Index, pentru ziarul The Guardian.Germany firstGermania a notat si ea primele semne de recesiune, la fel ca Marea Britanie, in timp ce zona euro abia s-a putut refugia pe un teritoriu de crestere pozitiva in al doilea trimestru al anului 2019.Economia germana, a patra cea mai mare din lume, s-a contractat cu 0,1 procente, reducand la jumatate rata celor 19 tari din zona euro, de la 0,4 procente, in trimestrul precedent, la 0,2 procente. Germania este pu ...citeste mai departe despre " Va fi afectata Europa de Est de incetinirea economica a Germaniei? " pe Ziare.com