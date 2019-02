"Dupa o asemenea istorie haideti sa fim realisti! A depasit pe Papa, a depasit pe cine mai vreti dumneavoastra. Trebuie totusi, la un moment dat, sa ne recunoastem limitele si sa lasam si pe altii mai tineri sa duca mai departe", a afirmat, luni seara, la TVR, consilierul de stat Darius Valcov, referindu-se la guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu.Intrebat care ar profilul unui sef al BNR , Valcov a spus ca acesta "trebuie sa fie extrem de bine pregatit pe actuala piata monetara si financiara, cu relatii foarte bune, care sa colaboreze excelent cu Guvernul, cu celelalte autoritati ale statului si cineva care sa-si doreasca numai binele populatiei si in niciun caz cand vorbesc de sa-si doreasca binele populatiei nu ma refer la credite cu dobanzi duble sau triple fata de restul Europei".El a spus ca Mugur Isarescu "cu siguranta nu a procedat asa cum trebuia in interesul populatiei" in anii de cand conduce BNR.Darius Valcov a comparat relatia dintre Guvern si BNR cu legenda Mesterului Manole, spunand ca BNR "loveste la temelie" in ceea ce Guvernul a "construit"."Cineva construieste si a vazut clar cum Guvernul a construit in acesti doi ani si altcineva, pe cealalta parte, sta cu sapaliga si loveste la temelie", a afirmat el.Citeste si:PSD, atac sustinut la adresa BNR si a guvernatorului Mugur IsarescuIsarescu: Valcov a impanzit televiziunile, nu stiu in numele cui vorbeste. In drumul de parcurs spre zona euro nu e niciun damf de ValcovIsarescu acuza un atac jalnic asupra BNR: S-a sarit la gatul nostru. Aceasta propaganda de doi bani nu mai mergeTensiuni intre Isarescu si Teodorovici din cauza OUG 114. BNR cere sa fie abrogata ...citeste mai departe despre " Valcov ii cere iar lui Isarescu sa plece de la BNR: Un guvernator trebuie sa colaboreze excelent cu Guvernul " pe Ziare.com