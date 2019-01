Vasilescu (BNR): Actionarii au adus 4 miliarde de euro in Romania, pentru a salva bancile si economia, in timpul crizei

Vasilescu a precizat ca 4 miliarde de euro au fost adusi in Romania de actionarii bancilor, in timp ce guvernele si opinia publica tipau ca bancile scot bani din tara."Bancile din Romania au avut multe situatii in timpul crizei in care au fost foarte tare lovite. Bancile trebuie sa aiba un anumit indicator de solvabilitate. Cand acest indicator de solvabilitate scade, se da alarma. Inseamna ca bancile respective sunt in pericol. Ei, bine, in timpul crizei de foarte multe ori acest indicator de solvabilitate a scazut in foarte multe tari, si in America, si in Marea Britanie, si in foarte multe tari dezvoltate. Cand au fost in pericol ca indicatorii de solvabilitate in anumite banci scad, au apelat la buzunarele cetatenilor, la contribuabili, au adus bani in buget si cu acesti bani au salvat bancile. De ce au facut asta? Pentru ca daca bancile o iau la vale intr-o tara, obligatoriu si inevitabil o ia la vale toata economia dupa banci", a explicat Adrian Vasilescu.El a precizat ca "tari mari au scos bani din buzunarele cetatenilor, i-au adus in buget si cu banii astia au salvat bancile, ca sa salveze economia"."In Romania nici macar un leu nu s-a luat din buzunarul cuiva, adus in buget, ca sa salveze o banca. De cate ori bancile au fost in pericol, BNR a avut un singur mod de a lucra: a chemat actionariatul bancii respective, de unde este el, de la Viena, de la Atena, de la Amsterdam, i-a chemat aici si le-a spus: 'Iata, nivelul de solvabilitate scade, trebuie sa aduceti capital'. Si fara nicio exceptie, au adus capital. 4 miliarde de euro au fost adusi in timpul crizei de afara in Romania, in timp ce si guvernele si opinia publica tipau ca bancile scot bani din tara si ii duc afara. 4 miliarde de euro au adus actionarii de afara sa sprijine bancile de aici", a subliniat consilierul guvernatorului BNR.Adrian Vasilescu a spus ca nu a inteles miza ordonantei de urgenta 114, data de Guvern la finalul anului trecut, care instituie asa-numita "taxa pe lacomie".El a precizat ca ordonanta ar putea sa declanseze o anumita criza in sistemul bancar si ca, in prezent, la nivelul BNR, se fac calcule pentru a vedea impactul. ...citeste mai departe despre " Vasilescu (BNR): Actionarii au adus 4 miliarde de euro in Romania, pentru a salva bancile si economia, in timpul crizei " pe Ziare.com