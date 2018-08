"Nu, exclus. Nu exista asa ceva in programul de guvernare. De altfel, inteleg de la domnul Teodorovici ca este o opinie personala. Eu vorbesc despre ce scrie in programul de guvernare. Dumnealui spune cum ar fi mai bine pentru mediul de afaceri. Am discutat de fiecare data si discutand cu mediul de afaceri, ne-am spus ca nu se vor opune, vor vota cresterea pentru ca ei nu mai sunt demult la salariul minim pe economie. Noi avem un deficit urias de munca in Romania. Sigur, am discutat coerent.Saptamana aceasta am marit cu 8.000 de persoane contigentul de straini, pentru ca sunt foarte multe firme care se plang ca nu mai gasesc oameni. Angajatorul pana acum avea obligatia salariului mediu pe economie, daca voia sa aduca straini, dar la Parlament a fost deja in dezbatere aceasta lege care elimina aceasta obligatie pentru angajatori si vor ramane si ei pe salariul minim", a declarat Lia Olguta Vasilescu, la Antena 3.Reactia ministrului Muncii vine dupa ce ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca, in opinia sa, salariul minim ar trebui pastrat doar in sectorul public."Salariul minim n-ar trebui sa mai fie pe toata economia, ci doar in sectorul public. Trebuie eliminata aceasta obligatie, pentru ca statul nu ar trebui sa se bage in piata. Poti sa il faci eventual o referinta pentru mediul privat. Poti, ca stat, sa dai facilitati celor care nu au angajati sub acel barem, dar atat. Lasa-l pe patron sa vada cu cat plateste", a spus Eugen Teodorovici, vineri, la DC News. ...citeste mai departe despre " Vasilescu il contrazice pe Teodorovici: Exclus sa nu existe salariu minim pe economie la privat " pe Ziare.com