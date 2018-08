Venezuela, saraca tara bogata: Criza economica severa aduce populatia la disperare. Apa la robinet nu curge cu zilele, e penurie de mancare si de alte lucruri esentiale

Bloomberg povesteste cum e viata in Caracas, capitala tarii, unde apa la robinet curge doar pentru putin timp.Pentru o persoana care locuieste acolo, "a avea noroc" se traduce printr-un firicel de H2O ce vine pe teava.Iar "noroc chior" inseamna un jet constant, timp de o jumatate de ora, suficient pentru un dus fierbinte si pentru a face rezerve pentru zilele cu adevarat negre.In astfel de momente, locuitorii pun apa in tot ce gasesc, de la butoaie si galeti pana la sticle si cani. Doar unele cladiri au un sistem propriu de stocare a apei. Dar chiar si asa, vecinii spala rufele si fac baie cu randul. "Da, suntem transpirati si mirosim, mai ales cand umiditatea din atmosfera ajnge la 80%. Si nici depozitarea in recipiente nu prea e folositoare, caci apa statuta atrage tantari purtatori de malarie", marturiseste un locuitor pentru sursa citata.Cei foarte saraci sufera cel mai mult; chiar si scolile si spitalele raman fara lichidul esential, uneori pana la o saptamana intreaga.In cartierele mai selecte ale capitalei, apa e data cu portia, patru zile din sapte. In alte zone din tara, insa, situatia e atat de grava incat la robinet nu a mai curs nimic de sase luni!Prin urmare, fiecare se descurca cum poate: "Nu ne e rusine sa rugam o cunostinta sa ne lase sa facem dus si ne anuntam unii pe altii atunci cand curge ceva la robinet. Protestatari de toate culorile politice ies in strada pentru a striga Apa e un drept!".Totusi, pentru superbogatii din Venezuela s-a ajuns la un compromis, in sensul ca acestia si-au sapat propriile puturi si dau bani companiilor care colecteaza apa din raurile din munti ca sa le umple, potrivit Bloomberg.Criza din Venezuela, explicataAl Jazeera aminteste ca presedintele Nicolas Maduro explica criza prin ceea ce el numeste "razboiul economic" indreptat de straini impotriva tarii, inclusiv pe sanctiunile impuse de SUA, in timp ce Opozitia arata cu degetul catre coruptia foarte raspandita, guvernarea deficitara si proasta gestionare a resurselor de catre cei aflati la putere.Cea mai mare problema a natiunii sud-americane o reprezinta rata inflatiei, care se afla la cote uriase: ...citeste mai departe despre " Venezuela, saraca tara bogata: Criza economica severa aduce populatia la disperare. Apa la robinet nu curge cu zilele, e penurie de mancare si de alte lucruri esentiale " pe Ziare.com