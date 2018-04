Veniturile au crescut cu 11,5%, iar cheltuielile cu 22,1% , in primele trei luni ale anului

Bugetul general consolidat include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj.In primele trei luni din 2017, excedentul bugetar a fost de 1,5 miliarde lei, respectiv 0,19% din PIB.Astfel, in ianuarie-martie 2018, veniturile bugetului general consolidat, in suma de 66,4 miliarde lei, reprezentand 7,2% din PIB, sunt cu 11,5% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent.Veniturile din TVA in primele trei luni au fost de 13,3 miliarde lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 2,2% fata de perioada similara a anului precedent, iar veniturile din accize au fost in suma de 5,8 miliarde lei (0,6% din PIB) cu 2,6% mai mari comparativ cu perioada similara a anului precedent.De asemenea, incasarile din impozite si taxe pe proprietate au crescut cu 4,5% fata de aceeasi perioada a anului 2017."S-au inregistrat scaderi ale incasarilor din impozitul pe salarii si venit cu 14,9% pe fondul reducerii, incepand cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, masura care s-a reflectat in incasari incepand cu luna februarie 2018, precum si din impozitul pe profit cu 3,3% fata de anul precedent si din taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati cu 0,8%", se arata in comunicat.Sumele de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate sunt de 4,3 miliarde lei.Cheltuielile bugetului general consolidat sunt in suma de 70,84 miliarde lei, cu 22,1% mai mari fata de primele trei luni ale anului precedent.Cheltuielile de personal sunt cu 18,1% mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent, cresterea fiind determinata de majorarile salariale acordate in anul 2017, dar si de majorarea salariilor in sectorul bugetar ca urmare a aplicarii Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice."Cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut cu 12,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Cresteri semnificative se inregistreaza atat la bugetele locale, cat si la bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si la bugetele institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii bugetare", se arata in comunicat.Subventiile acordate in primele ...citeste mai departe despre " Veniturile au crescut cu 11,5%, iar cheltuielile cu 22,1% , in primele trei luni ale anului " pe Ziare.com