Veniturile bugetare: Bulgaria si Polonia au reformat Fiscul, Romania umbla la taxe si impozite

Documentul contine si exemplul de bune practici din Polonia in materia reducerii deficitului de incasare a TVA.Statistica europeana arata ca Romania a fost anul trecut tara din UE cu cele mai mici venituri bugetare raportat la PIB (cu exceptia Irlandei, care constituie un caz special, prin cresterea artificiala a PIB, dupa schimbarea raportarii rezultatelor unor multinationale mutate din Regatul Unit).Si in privinta incasarii TVA Romania are rezultate slabe, clasandu-se pe ultimul loc in privinta gradului de colectare de TVA dintre toate statele membre UE, cu un deficit de incasare a TVA de aproximativ 36%.Reforma Fiscului, blocata politic in Romania, este singura solutie pentru a creste sustenabil veniturile la buget.Reforma administratiei fiscale - experienta Bulgariei si a Romaniei in proiectele cu Banca MondialaBulgaria a realizat o prima reforma a administratiei fiscale in perioada 2003-2008, cu ajutorul BM, cu o finantare de 63 milioane dolari. Reforma a vizat maximizarea conformarii fiscale, cresterea eficacitatii si eficientei colectarii, crearea unui corp profesionist de angajati, reducerea coruptiei, cresterea echitatii, reducerea poverii fiscale si sprijinirea cresterii economice.Reforma legislatiei a fost prioritara si a beneficiat de sprijinul nemijlocit al guvernului, fiind facuta cu ajutorul unor experti internationali. A fost crescuta capacitatea analitica a agentiei fiscale, inclusiv prin chestionare adresate contribuabililor, cu impact pozitiv asupra conformarii voluntare, a eficacitatii si eficientei colectarii.Cresterea capacitatii operationale s-a concretizat prin realizarea unei baze informatice la nivel national accesibila online, unificarea serviciilor oferite de agentie, simplificarea formularelor, etc.A fost realizat un sistem integrat de management al veniturilor cu o infrastructura IT moderna, reusita implementarii acestuia fiind datorata utilizarii unui know-how extern si a unui contractor profesionist. Proiectul de modernizare a administratiei fiscale (RARP) a fost finalizat cu succes, intarzierile la conformarea la plata s-au redus considerabil, iar veniturile fiscale s-au majorat ca procent din PIB in conditiile reducerii poverii fi