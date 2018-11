Vesti proaste de la BERD: A revizuit in scadere estimarea privind evolutia economiei romanesti in 2018

De asemenea, BERD si-a revizuit in jos estimarea privind evolutia economiei Romaniei pentru anul viitor cu 0,6 puncte procentuale, pana la 3,6%, conform raportului "Regional Economic Prospects in the EBRD Regions", publicat joi."Cresterea economiei Romaniei se va tempera treptat, de la 7,3% in 2017 la 4,2% in 2018 si 3,6% in 2019, fiind mult mai apropiata de cresterea potentiala pe termen lung a economiei. (...) Bulgaria si Romania au performante bune, desi semnele de supraincalzire devin vizibile la cea din urma", se mai mentioneaza in raportul BERD.Astfel, dupa o crestere de 7,3% in 2017, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeana (UE), economia Romaniei incetineste in 2018, in conditiile in care i-a crescut PIB -ul cu 4% in prima jumatate a acestui an, fata de aceeasi perioada a anului precedent, conform BERD."Consumul privat a avut cea mai mare contributie la cresterea economica, determinat de incordarea de pe piata fortei de munca si de politica fiscala slabita. De asemenea, investitiile au crescut, datorita unei absorbtii mai ridicate a fondurilor UE.Semnele de supraincalzire au aparut sub forma unui deficit comercial in crestere, impingand deficitul de cont curent la 3,4% din PIB la sfarsitul anului 2017, si a unei inflatii la maximul ultimilor cinci ani, cu un varf de 5,4% in iunie 2018", se subliniaza in raportul BERD.De asemenea, economistii BERD mentioneaza ca stimulul fiscal a impins deficitul bugetar la 2,9% din PIB in 2017, urmat de un deficit in crestere inregistrat pana in prezent in acest an.In plus, reducerea estimarii de crestere a PIB-ului Romaniei pentru acest an si anul viitor a fost cauzata de reducerea impactului politicii de stimulente si de politica monetara mai stricta, desi economia continua sa fie sustinuta de investitiile provenite din fondurile UE si de consumul determinat de lipsa fortei de munca, potrivit raportului BERD."Riscurile de reducere a perspectivelor de crestere includ inrautatirea in continuare a deficitului de forta de munca, incertitudinea politica interna si a reformelor, precum si schimbarea sentimentului investitorilor globali fata de pietele emergente", se mai scrie in raportul BERD.Citeste si:Banca Mondiala avertizeaza: Peric ...citeste mai departe despre " Vesti proaste de la BERD: A revizuit in scadere estimarea privind evolutia economiei romanesti in 2018 " pe Ziare.com