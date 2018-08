Vicepremierul Stanescu: Fotbalul ar trebui sa fie serviciu public, ca apa si canalul. INS: Peste 50% din populatie nu are canalizare

Vicepremierul pare sa nu fi luat insa in considerare datele publicate luna trecuta de Institutul National de Statistica, potrivit carora peste jumatate din populatia Romaniei nu are acces la canalizare"In infrastructura sportiva s-au facut foarte multe investitii, sunt peste 1.200 de sali de sport, sunt sali care s-au construit de la zero. Trebuie sa ne gandim bine ce avem de facut, pentru ca fotbalul este un fenomen de masa si cred ca serviciul public, asa cum este apa si canalul, cum e serviciul de transport, cred ca si fotbalul ar trebui sa fie un serviciu public. Tot ceea ce s-a facut in aceasta perioada in infrastructura sportiva este piublic", a spus vicepremierul Paul Stanescu in cadrul conferintei de lasare a studiului "Beneficiul social al investitiei in fotbal", realizat de FRF in parteneriat cu Federatia Suedeza de Fotbal si UEFA.Studiul a prezentat beneficiile pe care investitiile in fotbal le genereaza in economie, societate, sanatate si performanta sportiva, cei 700.000 de jucatori aducand Romaniei un impact estimat de 740 de milioane de euro.Conform analizei efectuate de Portas si Substance in perioada iulie-septembrie 2017, pe baza unui model UEFA, contrubutia directa la economie a celor 700.000 de persoane care joaca fotbal in Romania ar fi de 183 de milioane de euro, totodata facandu-se economii la bugetul sanatatii de 503,2 milioane de euro. Studiul mai spune ca daca s-ar investi anual doar 19,7 euro in fiecare nou practicant de fotbal, acesta ar aduce un beneficiu de 1.167 euro in economie, sanatate, impact social si performanta.Datele prezentate releva insa faptul ca din cei 700.000 de romani care joaca fotbal, doar 218.754 sunt legitimati la un club, profesionisti si amatori.Stanescu spune ca Guvernul are stabilit ca obiectiv ca in perioada urmatoare sa construiasca un teren de fotbal in fiecare municipiu resedinta de judet."In programul de candidatura asumat pentru organizarea EURO 2020 exista si construirea si modernizarea a 400 de terenuri de fotbal la nivel national. Lucram la aceste terenuri, care vor fi de trei tipuri: o baza cu teren de fotbal, unul ...citeste mai departe despre " Vicepremierul Stanescu: Fotbalul ar trebui sa fie serviciu public, ca apa si canalul. INS: Peste 50% din populatie nu are canalizare " pe Ziare.com