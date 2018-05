Vicepresedintele Comisiei de Buget din PE: Toti indicatorii arata inceputurile unei noi crize in Romania

"Datele Institutul National de Statistica (INS) publicate astazi arata ca Produsul Intern Brut ( PIB ) din primul trimestru al anului 2018 a inregistrat acelasi nivel ca in trimestrul IV din 2017. Cauza acestei stagnari bruste a economiei, dupa ce anul trecut am avut o crestere economica de 6,9%, o gasim in totalitate la politicile economice si fiscale ale guvernelor PSD - ALDE. Economia Uniunii Europene este in cea mai buna perioada de dupa criza, astfel ca stagnarea este 100% o problema interna.Guvernul PSD - ALDE a taiat cheltuielile cu investitiile, a folosit toti banii disponibili in buget si, in plus, s-a si imprumutat in numele romanilor pentru a implementa politici de crestere a consumului. Consecinta a fost o crestere artificiala a economiei, bazata doar pe incurajarea consumului, care a stagnat brusc in momentul in care consumul nu a mai putut sa compenseze lipsa investitiilor in infrastructura, slaba productie interna si atragerea de investitori", sustine europarlamentarul intr-un comunicat remis Ziare.com.Muresan, care este vicepresedintele Comisiei de Buget a Parlamentului European, sustine ca in Romania nu este posibila o crestere economica sanatoasa fara reforme structurale si investitii, iar coalitia condusa de Dragnea si Tariceanu a incercat pana acum, fara succes, sa rescrie legile economiiei."Am spus inca din momentul in care Guvernul PSD - ALDE a anuntat programul sau de guvernare ca nu poti avea o crestere economica pe termen lung daca nu faci reforme structurale, daca nu investesti in economie si te bazezi doar pe consum. Acelasi semnal de alarma l-a tras si Comisia Europeana in toate prognozele macroeconomice dedicate tarii noastre din ultimul an. Astazi avem dovada ca Guvernul nu poate sa reinventeze regulile macroeconomice, iar aceasta crestere artificiala s-a oprit.In plus, in conditiile in care inflatia a crescut la un nivel record de 5,2%, iar deficitul in primele trei luni a crescut si el la 4,5 miliarde de lei, de la un excedent de 1,5 miliarde de lei anul trecut, perspectivele economice nu sunt deloc imbucuratoare;Guvernului ii va fi mult mai greu acum sa implementeze reformele structurale si sa creasca investitiile, chiar daca ar vrea acest lucru, pentru ca a cheltuit banii romanilor pe cresterea cons ...citeste mai departe despre " Vicepresedintele Comisiei de Buget din PE: Toti indicatorii arata inceputurile unei noi crize in Romania " pe Ziare.com