O alta tema a discutiei intre Viktor Orban si Trump, care a avut loc luni la Casa Alba, a fost cea privind achizitionarea de partea ungara de rachete antiaeriene, a declarat premierul intr-un interviu acordat vineri postului Kossuth Radio, relateaza agentia de stiri MTI.Compania americana ExxonMobil analizeaza posibilitatea unei investitii in operatiuni de extractie de gaze in zona romaneasca a Marii Negre, ce ar oferi o alternativa la gazul rusesc, lucru ce ar putea ajuta Ungaria la diversificarea surselor de energie.Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat recent ca firma americana ar trebui sa ia in curand o decizie in legatura cu acest proiect, in conditiile in care Ungaria ar trebui sa semneze in toamna un nou acord pe termen lung privind importul de gaze naturale din Rusia.Citeste si:Reuters: Proiectele Romaniei privind gazele din Marea Neagra atarna de un fir de ataOMV Petrom : Pentru un proiect offshore in Marea Neagra, cerintele cheie nu sunt inca indeplinite ...citeste mai departe despre " Viktor Orban a discutat cu Donald Trump despre gazele romanesti din Marea Neagra " pe Ziare.com