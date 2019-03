Vine un val de scumpiri! Impactul OUG 114 asupra omului de rand si a buzunarului sau

Sa zicem ca sunt un roman care lucreaza intr-o firma medie, am salariu mediu, am rate la banca, doi copii la scoala, o masina. Si nu inteleg nimic din ce se intampla. Unii spun ca imi vor reduce rata la banca si voi plati mai putin pentru utilitati, altii imi spun ca imi va merge mai rau. Pe cine sa cred?

De ce nu ar fi buna pentru mine plafonarea pretului la gaze? Ea avantajeaza consumatorul.