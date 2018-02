Astfel, instanta a mentinut hotararea Tribunalului Bucuresti din 2105, ca operatorul de telefonie mobila sa elimine mai multe clauze considerate abuzive.Nu este singurul operator de telefonie mobila ale carui clauze contractuale sunt considerata abuzive. Intr-o hotarare similara, CAB a constatat, in octombrie 2017, si ca RCS&RDS a inserat prevederi similare in contractele de abonament, fapta al carei caracter contraventional a fost constatat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) in iunie 2015, aminteste Profit.ro.In februarie 2016, instanta a constatat si ca Telekom Romania Communications a introdus o clauza abuziva in contractele de abonament.Potrivit sentintei, Vodafone Romania va elimina din contracte obligatia clientului de a plati "o despagubire in cazul incetarii contractului inainte de expirarea duratei minime contractuale (...) " si paragrafele conform carora clientul declara, la incheierea contractului, ca "a citit, a inteles si a acceptat clauzele cuprinse contract".Vodafone avea 9,94 milioane de clienti la finele lunii decembrie 2017, in crestere cu 5,2% fata de finele anului 2016. ...citeste mai departe despre " Vodafone trebuie sa elimine mai multe clauze abuzive privind durata minima a contractelor " pe Ziare.com