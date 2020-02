Statiile vor fi amplasate pe A1, tronsoanele Nadlac - Timisoara - Sibiu si Pitesti - Bucuresti si pe A2, Bucuresti - Constanta, transmite CNAIR intr-un comunicat de presa remis Ziare.com.Pe A1, tronsonul Nadlac - Timisoara - Sibiu, statiile vor fi amplasate in Orastie, Pecica si Recas, precum si in comunele Itia (Hunedoara) si Cristian (Arges).Pe A1, tronsonul Bucuresti - Pitesti, doua statii vor fi amplasate in Pitesti.Pe A2 Bucuresti - Constanta, doua statii vor fi amplasate in Fetesti, doua in Murfatlar, doua in comuna Valcele (Calarasi) si doua in comuna Cernica (Ilfov).Finantarea proiectelor va fi facuta in intregime din fonduri private, in baza unui contract de utilizare a drumului, cu o durata de noua ani.Citeste si: Statul va da granturi de 53 de milioane de euro pentru statii de incarcare a masinilor electrice ...citeste mai departe despre " Vom avea 20 de statii de incarcare a masinilor electrice pe A1 si A2. Iata unde " pe Ziare.com