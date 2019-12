"Sub nicio forma! Dimpotriva, eu sper ca masurile noastre, chiar daca nu imediat, sa duca la o crestere economica, sa duca la o mai buna aranjare a situatiei economice", a spus Ludovic Orban, intrebat daca vom avea criza economica, la Romania Tv.Chestionat apoi ce schimbari a facut in biroul de premier, dupa plecarea Vioricai Dancila de la Palatul Victoria, premierul a replicat: "N-am facut nicio modificare, am adus niste carti, in rest n-am facut. Era biblioteca goala cand am venit. Nu sunt schimbari deosebite, nu mi-am adus obiecte. De exemplu, fotoliile sunt de pe vremea lui Tariceanu, masa si scaunele la fel", a spus Orban.El a adaugat ca a preferat sa faca schimbari in activitatea si in modul de functionare al Guvernului."Programul meu este anormal. Eu sunt matinal, ma trezesc foarte dimineata, iar activitatea la Guvern o incep pe la 8 dimineata, iar seara termin pe la 11-12 noaptea. Sunt foarte multe de facut, sunt multe lucruri care trebuie rezolvate", a adaugat premierul.Citeste si mesajul lui Ludovic Orban de Ziua Nationala a RomanieiC.P. ...citeste mai departe despre " Vom avea criza economica? Cum a raspuns Ludovic Orban la aceasta intrebare si ce modificari a adus in fostul birou al lui Dancila " pe Ziare.com