Vom avea un calendar cu privire la adoptarea monedei euro de catre Romania, "in scurt timp"

"Urmeaza ca in acel comitet interministerial cu privire la adoptarea monedei euro de catre Romania sa se stabileasca calendarul de trecere. Este vorba de planul national de adoptare a monedei euro. E o chestiune destul de aproape. Comitetul interministerial din care face parte si ASF evolueaza rapid si cred ca in scurt timp o sa avem un astfel de calendar. Sigur, la timpul respectiv el va fi si comunicat public", a precizat Mircea Ursache.In ceea ce priveste discutiile legate de piata de capital si de analiza a gradului de convergenta, acesta a spus ca nu ar trebui sa existe o abordare separata pentru tarile care sunt la nivel de frontiera."Cand e bine piata de capital sa apese pe acceleratorul monedei unice europene? Si aici avem o dezbatere care poate face ea obiectul unei conferinte de sine statatoare. Si anume, stiti foarte bine ca la Comisia Europeana in momentul de fata avem 30 de actiuni mari, 30 de actiuni privind piata unica europeana.Intamplator sau nu ea va fi finalizata in mandatul nostru de anul viitor cand Romania a prelua presedintia europeana. Eu cred acum ca e o mare greseala abordarea temei convergentei diferita pentru tarile mici, adica cele care nu sunt astazi in zona euro, care au o piata de capital inca la nivel de frontiera, deci o abordare separata pentru acestea fata de tarile cu piete de capital dezvoltate. Unii cred ca aceasta abordare ar trebui sa se faca separat pentru ca altfel s-ar accentua o serie de vulnerabilitati structurale si ca ar fi bine sa asteptam o etapa mai lunga in procesul de convergenta pana cand..Eu spun ca nu", a afirmat Mircea Ursache.Acesta sustine ca nu se vor accepta in piata de capital abordari cu "doua viteze" sau cu "mai multe viteze".