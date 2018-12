Vom intra in recesiune in 2019? Cum va fi afectat leul de alegeri? Are PSD bani de pomeni electorale? Interviu cu un analist The Guardian

La toate aceste intrebari a raspuns Andrew MacDowall, analist specializat in probleme economice, politice, sociale si de business ale Europei Centrale si de Est si corespondent al unor publicatii precum Politico, The Guardian si The Independent, intr-un interviu acordat Ziare.com.Unde se afla Romania pe harta economica a regiunii? Care sunt principalele sectoare care pot "ambala" motorul cresterii in viitrul apropiat?E evident ca, in ceea ce priveste PIB per capita, Romania este mai saraca decat multe dintre natiunile din regiune, mai ales cele care fac parte din UE. Cu toate acestea, eu de mult timp spun ca Romania este tara cu cel mai mare potential, dintre cele din zona de sud-est a Europei. De ce? Are o piata de circa 20 de milioane de oameni, resurse naturale, o economie diversificata, o mostenire industriala valoroasa, precum si o forta de munca poliglota.Povestea de succes a Dacia arata ce e in stare sa faca Romania. De asemenea, exista si alte sectoare care pot inflori, daca mediul e propice: turismul, industria chimica si logistica.Cum evaluati cresterea economica a Romaniei in 2018?In ultimele luni, exporturile romanesti au primit cateva lovituri, in contextul ingrijorarilor la nivel mondial privind comertul. Cererea interna a fost unul dintre motoarele principale ale cresterii economice in ultimii ani, dar mai ales in 2018, cand situatia externa s-a mai domolit, iar efectele relaxarii fiscale s-au mai disipat.Potrivit estimarilor Erste Bank , banca-mama a BCR , consumul intern va creste in continuare si va ajunge la un nivel de 5,6% la finalul anului 2018, aflandu-se astfel peste rata cresterii economice.In aceste conditii, Romania va fi foarte expusa riscului atunci cand va izbucni o alta criza financiara, fie ea europeana sau globala, caci are parte de asa-numitele "deficite gemene": unul comercial (partial cauzat de cresterea mai rapida a importurilor fata de exporturi) si unul fiscal. Ambele au crescut in 2018. Dar, pe de alta parte, agricultura - un sector cu aport important in PIB - a avut un an decent.Dar ceilalti indici macroeconomici?Inflatia s-a aflat pe o panta ascendenta in 2018, din cauza mai multor factori, printre care se numara cresterea salariilor si scumpirea petrolului (c ...citeste mai departe despre " Vom intra in recesiune in 2019? Cum va fi afectat leul de alegeri? Are PSD bani de pomeni electorale? Interviu cu un analist The Guardian " pe Ziare.com