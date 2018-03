Vulnerabilitatile Romaniei fata de amenintarea unui "razboi comercial": Lipsa de competitivitate si dezechilibrele macroeconomice

Cu cat sunt mai mici, economiile emergente ar suferi cu atat mai mult, din cauza confruntarii marilor puteri economice ale lumii cu alte arme decat cele consacrate de Organizatia Mondiala a Comertului (OMC).Costurile finantarii deficitului bugetar si ale deprecierii leului ar putea primi o noua amploare, dupa ce, si fara turbulenetele externe, acestea au abordat deja o panta mai abrupta, mai ales din septembrie incoace, cand piata monetara a sanctionat drastic, cu dobanzi mai mari, politica fiscala si salariala a Guvernului.Anuntul presedintelui Donald Trump privind impunerea unor taxe vamale mai mari la importurile de otel si aluminiu a fost unul din factorii care "au condus la cresterea ratei de dobanda la titlurile de stat (americane) pe scadenta 10 ani cu 1% la 2,897% (plus 20,5% de la inceputul anului) ", potrivit unui raport semnat de Andrei Radulescu (FOTO), directorul de analiza macroeconomica al Bancii Transilvania (BT).Tot vineri, "climatul din pietele internationale de titluri de stat si evolutiile din plan intern au determinat cresterea ratei de dobanda la obligatiunile suverane la 10 ani cu 1% la 4,59% (plus 6,4% in 2018) ", mai spune raportul BT.Pe de alta parte, reactia economiilor emergente mai mici ar fi, "probabil, un raspuns pasiv, de a permite pietelor sa impinga mai jos monedele lor, pentru a atenua lovitura (cresterii) tarifelor americane" (in cazul actual), potrivit unei note a Capital Economics."In caz ca s-ar ajunge la un "razboi comercial", consecintele vor fi legate de reducerea tranzactiilor comerciale la nivel global, de reducerea activitatii de investitii la nivel global si evident de incetinire a cresterii economice globale, putandu-se ajunge chiar si la recesiune in unele tari. Consecintele s-ar vedea destul de drastic si pe pietele financiare in acel caz", spune Horia Braun Erdei (FOTO), economistul sef al BCR , in raspunsul dat cursdeguvernare.ro.Citeste mai multe despre Vulnerabilitatile Romaniei fata de amenintarea unui "razboi comercial": Lipsa de competitivitate si dezechilibrele macroeconomice pe Curs de guvernareCiteste si:UE ameninta cu o reactie ferma, dupa ce Trump a anuntat ca majoreaza substantial tarifele la importurile de otel si aluminiuEuropa vrea sa impuna tarife pent ...citeste mai departe despre " Vulnerabilitatile Romaniei fata de amenintarea unui "razboi comercial": Lipsa de competitivitate si dezechilibrele macroeconomice " pe Ziare.com