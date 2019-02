Senator ALDE: Isarescu e obligat sa vina la audieri in Parlament! BNR: Speram sa nu fie vorba de obsesii personale

Senatorul ALDE Daniel Zamfir a afirmat, marti, ca prezenta lui Mugur Isarescu la audierea in comisii este obligatorie. Acesta a invocat un articol din Regulamentul Senatului care spune ca: "in cazul in care comisiile solicita participarea la lucrarile lor a unor membri ai Guvernului sau a conducatorilor unor institutii publice, prezenta acestora este obligatorie"."Biroul Permanent al Senatului a luat decizia ca astazi sa trimita o hartie BNR prin care sa solicite domnului guvernator prezenta in fata comisiilor economice si de buget-finante ale Senatului Romaniei, hartie care va pleca astazi catre BNR.Va fi semnata de conducerea Biroului Permanent, ca atare domnul guvernator va avea in fata o hartie de la BP si va decide domnia sa daca considera ca este oportun sau nu sa vina la audierile comisiei economice a Senatului si a comisiei de finante. Decizia Biroului Permanent al Senatului este ca in urma solicitarii celor doua comisii sa il invitam joi la ora 11:00 pe guvernatorul BNR la audieri", a declarat Zamfir.Suciu: De un an de zile, BNR a anuntat ca joi, la 11:00, este sedinta de politica monetaraDan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), sustine ca guvernatorul BNR nu poate participa la aceasta audiere, deoarece joi, la ora 11:00, are programata sedinta de politica monetara."Le multumim pentru invitatie. De un an de zile, BNR a anuntat insa ca joi, 7 februarie 2019, la ora 11:00, este sedinta de politica monetara. Sunt convins ca din respect pentru activitatea BNR, se va gasi alta data. Sunt insa chiar surprins ca nu s-a facut aceasta simpla verificare, astfel incat sa se tina cont de programul de sedinte deja programate a CA al BNR (Consiliul de Administratie al BNR - n.red.) si care tin de activitatea ei fundamentala.Sunt sedinte cu impact pe pietele internationale si de aceea programul este public de un an de zile si anuntat pe site-ul bancii si la fiecare sedinta de politica monetara. De aceea sper sa nu fie aceeasi obsesie pentru persoane a domnului Zamfir si aceeasi lipsa de interes pentru teme reale pe care dansul le-a manifestat deja", a declarat Dan Suciu, purtatorul de cuvant al BNR, marti, la solic ...citeste mai departe despre " Senator ALDE: Isarescu e obligat sa vina la audieri in Parlament! BNR: Speram sa nu fie vorba de obsesii personale " pe Ziare.com